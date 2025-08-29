Esmeralda Ferrer, la influencer mexicana que fue asesinada junto con su esposo y sus 2 hijos

La noticia del hallazgo de una camioneta abandonada con los cuerpos de cuatro personas —una pareja y sus dos hijos menores— estremeció al estado mexicano de Jalisco. El caso, que inicialmente parecía un crimen más en una región golpeada por la violencia, cobró relevancia nacional al confirmarse que una de las víctimas era Esmeralda Ferrer Garibay, mejor conocida en redes sociales como Esmeralda FG, una influencer originaria de Michoacán.

La Fiscalía de Jalisco informó que los cuerpos fueron localizados al interior de una camioneta Ford Ranger gris. La identificación oficial de las víctimas se dio días después: Esmeralda, su esposo Roberto Carlos Gil Licea, su hijo Gael Santiago y su hija Regina. Los restos fueron entregados a familiares el pasado lunes.

La familia había migrado recientemente desde Michoacán al área metropolitana de Guadalajara. De acuerdo con autoridades estatales, Roberto Carlos Gil se dedicaba a la compraventa de vehículos y al cultivo de jitomate, actividades que, según la línea principal de investigación, podrían estar vinculadas al móvil del crimen.

Entre el lujo y la polémica

Esmeralda FG era una figura activa en TikTok, donde sumaba cerca de 18,000 seguidores. Inició en 2020 con videos de lipsync y evolucionó hacia contenido de moda y frases provocadoras, muchas veces acompañadas de narcocorridos. Mostraba bolsos de marcas como Gucci y Louis Vuitton, autos deportivos, viajes, cirugías estéticas y escenas familiares con sus hijos y perros pomerania.

Su última publicación ya acumulaba más de 100,000 vistas. En redes, la noticia de su asesinato desató una mezcla de condolencias, críticas y reflexiones sobre los riesgos de la exposición digital. “¿Por qué condenaste a tus hijos? No valía más una vida normal?”, escribió una usuaria.

Las investigaciones, apoyadas por grabaciones del C5 y datos de la Secretaría de Seguridad y la Guardia Nacional, permitieron rastrear el trayecto de la camioneta hasta un taller mecánico. Tras un cateo, la Fiscalía localizó en el sitio indicios balísticos y manchas de sangre. Alfonso Gutiérrez Santillán, vicefiscal de Investigación Criminal, aseguró que hay una certeza “casi total” de que ahí se cometió el cuádruple asesinato.

Dos trabajadores del lugar, Héctor Manuel Valdivia Martínez y un individuo apodado “El Chino”, fueron detenidos para declarar. Al no encontrarse elementos en su contra, fueron liberados. Pero apenas unas calles después de salir de la Fiscalía, Valdivia, su cuñado José Manuel Arredondo Roldán y su yerno Gary Omar Silva González fueron interceptados por un grupo armado. Desde entonces están desaparecidos. “El Chino” logró huir.

Videos de seguridad revelaron que los captores permanecieron cerca de las oficinas ministeriales durante al menos dos horas, lo que sugiere una operación planeada. Aunque inicialmente se especuló sobre una filtración dentro de la Fiscalía, la vicefiscal Blanca Trujillo señaló que los agresores pudieron haber obtenido la información por otros medios.

La desaparición de los tres hombres cerró, de manera violenta, una posible vía para esclarecer el crimen. La Fiscalía confirmó las desapariciones y emitió fichas de búsqueda, pero hasta ahora no se ha informado de avances. Las autoridades mantienen operativos en al menos cuatro municipios del estado para localizar a los responsables, en coordinación con la Guardia Nacional.

