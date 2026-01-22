México detiene a “El Bótox”, líder criminal que extorsionaba a productores limoneros y era buscado por EE.UU.

Este jueves las autoridades mexicanas dieron a conocer la captura de Cesar Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, líder del grupo criminal “Los Blancos de Troya”.

El detenido es identificado como extorsionador de productores limoneros en el estado de Michoacán, además de ser el presunto homicida material del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez.

A través de una publicación en redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer este golpe al crimen organizado.

“En una operación conjunta de la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad de México, Fiscalía de Michoacán y autoridades del estado de Michoacán, fue detenido Carlos Alejandro N, “Bótox”, objetivo prioritario y generador de violencia en Michoacán. Principal extorsionador de limoneros y responsable de varios homicidios”, escribió el funcionario.

Sepúlveda Arellano tenía 7 órdenes de aprehensión, la más recientes del 6 de noviembre por el asesinato del líder limonero de Michoacán. Fue detenido en Santa Ana Amatlán, municipio de Buenavista, informó el periodista Carlos Loret de Mola.

De acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad de México, fuerzas federales utilizaron un helicóptero artillado, así como a más de 30 elementos del Ejército y de la Fiscalía de Michoacán para cercar a “El Bótox”.

Autoridades le atribuyen a este líder criminal el haber transformado autodefensas en Michoacán en células que después se aliaron con grupos del crimen organizado como el Cártel Jalisco Nueva Generación o Los Viagras.

Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que condujera a su captura, al ser considero como líder de una organización terrorista.

