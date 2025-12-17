Detienen a 3 criminales que extorsionaban a productores de limón en Michoacán

Autoridades mexicanas dieron a conocer el arresto, en el estado de Michoacán, de tres integrantes del grupo delictivo Los Blancos de Troya, dedicada al manejo de drones, explosivos y extorsiones contra productores de limón en la región del oeste de México.

La captura fue informada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de las redes sociales, donde detalló que el operativo se llevó a cabo en el municipio de Apatzingán, zona de operación de esta agrupación delictiva.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los delincuentes capturados fueron identificados como Juan Ramón Zepeda Ayala, de 35 años, alias “Chaparro”, Juan Manuel Salas Vázquez, de 32 años, y José de Jesús González Ureña, de 30 años, alias “Chuy”, los tres vinculados con la mencionada organización criminal.

Asimismo, se reveló que Ramón Zepeda es el líder de este grupo, siendo el encargado de resguardar y suministrar armamento utilizado para el secuestro y extorsión a los productores de limón del estado.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por la Presidenta @Claudiashein, en Apatzingán, Michoacán, autoridades federales y estatales detuvieron a 3 integrantes de una célula delictiva dedicada al uso de artefactos explosivos y vinculados a…

“Los efectivos implementaron diferentes dispositivos de seguridad y al realizar recorridos de vigilancia ubicaron a los sujetos objeto de investigación, por lo que les marcaron el alto”, argumentó el documento.

Tras realizar la inspección de seguridad, la SSPC informó del hallazgo de cinco teléfonos celulares, dos controles para dron, dos radios de comunicación, 14 cartuchos útiles, piezas de armas de fuego, una réplica de arma de fuego, un arma de fabricación artesanal y tres bolsas con droga.

La operación fue encabezada por elementos de la SSPC, Fiscalía General de la República, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía y la Policía estatal.

De acuerdo con EFE, Michoacán es uno de los ocho estados que concentran el 66 % de los delitos de extorsión en el país y es también una de las siete entidades que acumula el 51 % de los homicidios, por lo que este territorio se ha convertido en un foco de atención y supervisión para el Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

