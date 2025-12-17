Autoridades identifican al CJNG como el autor del coche bomba que explotó en Michoacán

Como parte de las investigaciones relacionadas a la explosión de un coche bomba en el municipio de Coahuayana, Michoacán, la Fiscalía General del Estado indicó que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estaría detrás de este atentado.

El ataque fue perpetrado el pasado 6 de diciembre frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del municipio mencionado, y dejó como saldo cinco muertos y 12 heridos.

Durante una conferencia en la que se dieron a conocer los avances de la investigación, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó, además, que la explosión fue provocada por un artefacto explosivo activado a distancia, lo que revela las tácticas empleadas por grupos criminales en la región.

“La investigación se trae desde Michoacán, hemos ubicado los rostros de quienes pudieron haber accionado mediante un dispositivo a larga distancia la posible dinámica de este hecho lamentable”, dijo a medios el funcionario.

La explosión del coche bomba en Coahuayana, Michoacán,

¿es un acto terrorista como dijo la fiscal general de la República o es un hecho del crimen organizado?

“Por la fricción que hay en la zona, es evidente que pudo haber sido del grupo de Jalisco contra la policía de la comunidad de Coahuayana”, añadió Torres Piña.

Un día después del incidente, el Gobierno de México, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), abrió una investigación por delincuencia organizada tras la explosión de un automóvil frente a las citadas instalaciones.

La Policía Comunitaria es encabezada por Héctor Zepeda Navarrete, alias “El Comandante Teto”, identificado como un exintegrante de las autodefensas que surgieron en 2014 para combatir al entonces cártel de Los Caballeros Templarios.

El Gobierno de Michoacán tiene en Coahuayana elementos de la Policía Estatal, que operan en coordinación con la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Marina, según informó EFE.

Michoacán cuenta con 270 kilómetros de litoral en el Pacífico mexicano, distribuidos en los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, donde la Secretaría de Marina mantiene constantes operativos en altamar al ser una ruta para el tráfico de cocaína desde Sudamérica.

La Secretaría de Marina identificó que en la costa de Michoacán hay una fuerte confrontación entre las Policías Comunitarias de Aquila y Coahuayana con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control de las rutas del tráfico de drogas.

Desde el 10 de noviembre, México ha reforzado la seguridad en Michoacán tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, quien fue atacado durante un acto público en el 1 de noviembre en la celebración de Día de Muertos.

