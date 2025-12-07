México investiga explosión de auto que dejó cinco fallecidos en Michoacán

La Fiscalía del estado de Michoacán, en el oeste de México, elevó a cinco el número de personas que murieron y a cuatro las que resultaron heridas tras la explosión de un automóvil, frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, en la costa del Pacífico mexicano.

La Fiscalía informó que la explosión del vehículo ocurrió este sábado alrededor de las 11:40 hora local (18:40 CET), sobre la calle Ignacio López Rayón, frente a la base de la Policía Comunitaria, que no es reconocida por el gobierno estatal.

Las autoridades investigan si la explosión se trató de un “coche bomba” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra la Policía Comunitaria, o si el vehículo cargaba material químico o explosivo que detonó de forma accidental.

Sin embargo, medios locales como El Universal y 90 grados, informaron que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una “investigación en contra de quién o quienes resulten responsables del delito de terrorismo tras la explosión en Coahuayana.

La Fiscalía precisó que dos de las víctimas mortales son varones que viajaban en el automóvil siniestrado, mientras que las otras tres son miembros de la Policía Comunitaria.

Grupo policial no es reconocido por las autoridades de Michoacán

El Gobierno de Michoacán informó que no reconoce a la Policía Comunitaria de Coahuayana como una corporación de seguridad oficial, toda vez que sus integrantes se han negado a someterse al protocolo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el órgano que registra y evalúa a los policías y su armamento en México.

La Policía Comunitaria es encabezada por Héctor Zepeda Navarrete, alias “El Comandante Teto”, identificado como un ex integrante de los civiles grupos de autodefensa que surgieron en 2014 para combatir al entonces cártel hegemónico del narcotráfico autodenominado como “Los Caballeros Templarios”.

El gobierno de Michoacán tiene en Coahuayana grupos de la Guardia Civil (Policía Estatal), que operan en coordinación con la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Marina.

Ruta de narcotráficantes de Sudamérica

Michoacán cuenta con 270 kilómetros de litoral en el pacífico mexicano, distribuidos en los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, donde la Secretaría de Marina mantiene constantes operativos en altamar al ser una ruta para el tráfico de cocaína desde Sudamérica.

Las autoridades han identificado que pobladores de la costa michoacana trabajan al servicio de narcotraficantes recogiendo en el mar paquetes de cocaína, que posteriormente trasladan por tierra o en avionetas a distintos puntos de México o la frontera con Estados Unidos.

La Secretaría de Marina identificó que en la costa de Michoacán hay una fuerte confrontación entre las Policías Comunitarias de Aquila y Coahuayana con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por el control de las rutas del tráfico de drogas.

Desde el 10 de noviembre, México ha reforzado la seguridad en Michoacán, tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, quien fue atacado durante un acto público en pleno Día de Muertos.