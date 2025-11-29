Diputado de Michoacán denunció el hallazgo de 4 cuerpos en un predio que pertenecía a su familia

Cuatro cuerpos fueron recuperados de una fosa clandestina ubicada en un predio familiar del diputado independiente Carlos Bautista Tafolla, en la zona de Toreo Alto–Tiamba, Michoacán, luego de un operativo encabezado por la Comisión de Búsqueda de Personas y colectivos de madres buscadoras. El legislador, integrante del Movimiento del Sombrero, confirmó que el hallazgo ocurrió tras una investigación realizada el miércoles pasado.

De acuerdo con Bautista Tafolla, meses atrás había alertado a autoridades estatales y a grupos de búsqueda sobre un cráneo expuesto que, según dijo, un perro había arrastrado fuera del terreno. Aseguró que pese al reporte, las dependencias de seguirdad y procuración de justicia nunca atendieron su solicitud para inspeccionar la zona.

El diputado señaló que su familia dejó de habitar el predio hace por lo menos ocho años debido a la presencia constante de grupos criminales. El terreno, de más de seis hectáreas, incluye cultivos de aguacate orgánico y una reserva natural.

“Parece que quieren responsabilizarme, como si yo ocultara cuerpos ahí”, declaró después de que circularan publicaciones insinuando su implicación.

Los colectivos accedieron finalmente al sitio tras varias cancelaciones por inseguridad. Una de las buscadoras señaló que habían solicitado la visita desde hace más de tres meses y que los restos podrían tener entre uno y dos años bajo tierra.

Los cuerpos ya fueron entregados a la Fiscalía General del Estado para los procesos de identificación.

Bautista Tafolla mostró en redes sociales el documento con el que autorizó el ingreso de autoridades estatales, Guardia Nacional y Policía Municipal al predio. Sin embargo, las madres buscadoras denunciaron que recientemente les fue retirada la protección federal pese a trabajar en zonas de riesgo. Una de ellas pidió apoyo para difundir el caso de su hijo, desaparecido hace siete años.

Pidió también que el caso no distraiga la investigación por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. “No perdamos de vista que se debe hacer justicia; hay que dar con el autor intelectual”, expresó.

La búsqueda continúa en el área ante la posibilidad de localizar más restos. El diputado afirmó que los indicios sugieren la existencia de más entierros clandestinos. “Han encontrado cuatro cuerpos, pero podría haber muchos más”, dijo.

Sigue leyendo:

– Descubren fosa clandestina con restos humanos en Guanajuato.

– Hallan 48 bolsas con restos humanos dentro de una fosa clandestina en Jalisco.