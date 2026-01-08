“El Bótox”, líder criminal de Michoacán aparece en video y envía un mensaje a Sheinbaum

El nombre de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, comenzó a generar alerta entre las autoridades mexicanas en 2025, al ser señalado como uno de los principales extorsionadores de productores de limón en Michoacán.

Este delincuente, identificado como líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, vinculado a Los Viagras y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es además acusado por el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez.

Pese a ser buscado por las autoridades en Michoacán y el resto del país, “El Bótox” apareció en un video difundido en redes sociales para enviar un mensaje a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

En clip, Sepúlveda Arellano aparece con chamarra, botas color café, jeans y camiseta blanca. De fondo se escuchan radios de comunicación. Desde el inicio reconoce que es buscado por las autoridades.

“Este mensaje es para usted presidenta de la República Mexicana, o para usted secretario del país, Omar García Harfuch: ¿Que me andan buscando? Los motivos pues ya los sabemos, unos buenos y unos malos. Y yo nada más les voy a preguntar por uno, el cual quiero saber si como encargados del país o la asociación, de la sociedad disculpe, están para servir al pueblo, salvarlo o empobrecerlo”, dijo el delincuente.

▶️ En Michoacán, 'El Bótox', líder de Los Blancos de Troya, aparece en video criticando precio del limón; lo señalan como principal extorsionador a productores y estaría detrás del asesinato del líder Bernando Bravo



📺 #MILENIO22h con @AlexDominguezB pic.twitter.com/sjGyhsylic — Milenio (@Milenio) January 8, 2026

Posteriormente acusó a empresarios del sector limonero de pagar precios injustos a los productores del Valle de Apatzingán, y reclamó el cierre de un centro de acopio en dicho municipio que, según él, era el único espacio donde los productores recibían un pago justo por el limón.

El líder de Los Blancos de Troya insistió en que los productores desconocen el valor real del limón en los mercados internacionales, y acusó a los empresarios de aprovecharse de esa falta de información.

“Soy el único que está apoyando a esta gente a conseguir ese precio que usted mismo apagó al cerrar ese acopio. Si su inteligencia del gobierno es buena, es la que trae, dejen de andar buscándome, y pónganlos a trabajar, y hágales saber a la gente cómo se le tiene que pagar”, agregó.

De acuerdo con su mensaje, solo una empresa que exporta aceite de limón paga lo justo, mientras que el resto de las industrias ofrece montos considerablemente menores, lo que, afirma, afecta directamente a los trabajadores del campo.

Cabe señalar que su imagen contrasta con la fotografía de la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en la que se ofrecen 100,000 pesos (alrededor de 5,500 dólares) por información que lleve a su captura.

Sepúlveda Arellano es un exintegrante de las autodefensas de Michoacán que surgieron en 2013 para combatir al cártel de Los Caballeros Templarios, y desde entonces consolidó alianzas con otros grupos, además de establecer un control territorial y mecanismos de extorsión.

