Con sobrevuelos y más de 1,000 militares buscan a mineros secuestrados en Sinaloa

La búsqueda de al menos 10 empleados de una minera canadiense que fueron secuestrados en el municipio de Concordia, Sinaloa, se ha intensificado durante los últimos días, sin que hasta el momento haya rastro de las víctimas.

De acuerdo con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la búsqueda se reforzó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El mandatario estatal detalló que en el operativo participan alrededor de 1,190 agentes: 800 elementos del Ejército, 270 de fuerzas especiales, 100 de la Guardia Nacional y 20 ministeriales, además de tres helicópteros artillados y dos aviones T-6C Texan.

A este esfuerzo se sumaron 250 elementos de la Marina con aeronaves y un helicóptero MI-17 para rastreos en zonas serranas y de difícil acceso.

Van 10 días y aún no hay rastro de los 10 trabajadores que desaparecieron en un proyecto minero en la #Concordia, en #Sinaloa. Según sus familias, los trabajadores ya habían expresado preocupación por los grupos criminales que operan en la zona. pic.twitter.com/OhLeuoaWiQ — Nacho Lozano (@nacholozano) February 3, 2026

Por su parte, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó que todas las instituciones del gabinete de seguridad participan en la investigación y reconoció la presencia de una célula de Los Chapitos en la región.

“En esta área opera una célula de Los Chapitos, tenemos identificado a uno de los líderes que opera en la zona y también estamos en su búsqueda”, afirmó el funcionario en conferencia de prensa.

Tras darse a conocer el secuestro de los ingenieros y personal de seguridad, la empresa minera canadiense Vizsla Silver anunció, a través de un comunicado, la suspensión temporal de actividades en la mina y sus alrededores, ubicados en Concordia, Sinaloa.

Medios locales, como Revista Espejo, habían documentado semanas antes un incremento de la violencia, enfrentamientos armados y desplazamientos forzados en Concordia, Escuinapa y comunidades aledañas, lo que anticipaba una escalada criminal en la zona.

Sigue leyendo:

– Minera canadiense frena operaciones en Sinaloa tras el secuestro de 10 empleados.

– Confiscan en Culiacán, propiedad de “Los Chapitos”, usada para secuestros.