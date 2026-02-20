“Perdí un ojo”: Diputada que sufrió una emboscada en Sinaloa rompió el silencio y recordó el ataque

La diputada del partido Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Elizabeth Montoya, rompió el silencio tres semanas después de sobrevivir a un atentado armado en Culiacán y aseguró que su recuperación avanza de manera favorable, aunque con la pérdida irreversible de uno de sus ojos.

La legisladora afirmó que su intención es regresar a la vida pública y a su labor en el Congreso del estado en cuanto su estado de salud se lo permita.

“Perdí un ojo, pero aquí estamos, eso es lo importante, que seguimos aquí, que tenemos mucho por hacer, no nos rendimos, seguimos trabajando”, declaró Montoya en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

La diputada, quien también sufrió lesiones en el pómulo y la nariz que requirieron cirugía reconstructiva, expresó su deseo de volver a la escena pública: “Esa es mi intención, eso es lo que quiero, regresar a la actividad, amo mi trabajo, me gusta mucho lo que hago, el contacto con la gente”.

En la entrevista, Montoya explicó que su reintegración al Congreso dependerá de una cirugía programada en los próximos días. Tras el procedimiento, deberá cumplir un periodo de recuperación que, según indicó, coincidiría con el receso vacacional de los legisladores, minimizando así el impacto en sus funciones.

El ataque ocurrió en enero, minutos después de que los diputados salieran del Congreso del Estado. Según información de El Sol de Sinaloa, la legisladora narró que se dirigían al aeropuerto de Culiacán para viajar a la Ciudad de México a una convención nacional de su partido cuando su vehículo fue interceptado. Montoya relató que no sintió miedo porque el atentado ocurrió con tal rapidez que no logró comprender lo que sucedía.

“Sentí como que me empezaron a sacudir la cabeza”: la diputada Elizabeth Montoya narró a Ciro Gómez Leyva @cirogomezlel atentado que sufrió el 28 de enero en Culiacán junto a Sergio Torres. pic.twitter.com/jeK85bgSiY — Imagen Crystal (@imagen_crystal) February 18, 2026

“Íbamos de camino al aeropuerto (…) íbamos platicando al respecto y de pronto sentí que el carro se detuvo, sentí que me empezaron a sacudir la cabeza, cuando volteó veo al diputado Sergio Torres con una herida, empecé a sentir algo caliente en mi rostro y dije tal vez yo tengo una herida, creo yo que en ese momento me desmayé”, relató la legisladora.

Recordó que no recobró el conocimiento hasta que elementos de la Guardia Nacional y el Ejército ya se encontraban en el lugar brindándoles auxilio.

Mientras Montoya se recupera en su hogar bajo supervisión médica, su compañero de partido, Sergio Torres, permanece hospitalizado en terapia intensiva, aunque reportes oficiales indican que se encuentra fuera de peligro.

Las investigaciones oficiales han llevado a la detención de Jesús Emir, alias “Radio 13”, a quien se le atribuye haber participado en la logística del ataque. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el detenido, presunto integrante de una célula de Los Chapitos, sería el responsable del control de radios de comunicación y la instalación de cámaras para monitorear a las autoridades.

Sin embargo, casi un mes después del atentado, no se ha informado sobre la detención de más autores materiales o intelectuales, ni se ha esclarecido el móvil del ataque.

Por último, la diputada insistió en que ni ella ni Sergio Torres habían recibido amenazas o tenían conflictos previos, limitando su labor a la actividad política con responsabilidad y sin problemas con nadie.

A pesar de lo ocurrido, Montoya afirmó que continuará viviendo en Culiacán, motivada a seguir adelante con su labor política y social.

Sigue leyendo:

– Detienen a uno de los responsables del atentado contra dos diputados en Sinaloa.

– El ataque armado a dos diputados en Sinaloa fue perpetrado por Los Chapitos, según el gobierno.