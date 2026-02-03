Detienen a uno de los responsables del atentado contra dos diputados en Sinaloa

Autoridades mexicanas dieron a conocer la captura de Jesús Emir “N”, alias “Compa güero” y/o “Radio 13”, uno de los responsables del ataque cometido el pasado 28 de enero contra dos diputados en Culiacán, Sinaloa.

Mediante un comunicado de prensa, el Gabinete de Seguridad informó que el arresto se dio gracias a labores de inteligencia e investigación en el que participaron elementos militares y federales.

Se informó, además, que el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona donde ocurrió el atentado permitió identificar a los responsables.

“Con la información obtenida, se obtuvo la zona de operación de un integrante de un grupo criminal relacionado con estos hechos, además, se tuvo conocimiento que los responsables utilizaron una camioneta color blanco para darse a la fuga, misma que se ubicó en el segundo piso del estacionamiento de una tienda de autoservicio”, detalla el comunicado.

En una acción encabezada por @Defensamx1, @SSPCMexico y la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, fue detenido uno de los responsables del cobarde ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano, ocurrido el 28 de enero en Culiacán, Sinaloa.

El detenido era responsable… pic.twitter.com/rBLOnNNe5i — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 3, 2026

Asimismo, se informó que el detenido es identificado como responsable del control de radios de comunicación, instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para una célula criminal.

De acuerdo con el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, las investigaciones continúan para detener a todos los responsables y garantizar que este crimen no quede impune.

Sobre los diputados atacados, se informó que Sergio Torres Félix presentaba mejorías significativas en su estado de salud, pero aún se encontraba grave y seguía en terapia intensiva.

Por su parte, la diputada Elizabeth Montoya Ojeda ha presentado mejoría, pero aún no tiene fecha para su egreso del centro médico donde es atendida.

