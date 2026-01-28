Políticos de oposición en México sufren ataque armado en Sinaloa

Dos diputados locales del partido opositor Movimiento Ciudadano (MC) fueron atacados a balazos en el municipio de Culiacán, Sinaloa, en un hecho que vuelve a encender las alarmas por la escalada de violencia política en el estado, entidad golpeada desde hace meses por una cruenta disputa interna del crimen organizado.

Sergio Torres Félix, exalcalde de Culiacán y actual diputado local por el partido MC, fue atacado a balazos en un atentado directo que lo mantiene luchando por su vida en un hospital privado.

El ataque también dejó herida a la diputada Elizabeth Montoya y a un escolta de la agrupación. Los tres fueron llevados de emergencia a hospitales privados, donde permanecen bajo atención médica.

Según los primeros reportes, el atentado se registró sobre el Paseo Niños Héroes, conocido como el “Malecón Viejo”, a escasos metros de las oficinas estatales del partido naranja. Sujetos armados interceptaron el vehículo en el que viajaban los legisladores y abrieron fuego de manera indiscriminada.

El gobernador Rubén Rocha Moya confirmó horas más tarde que el estado de salud de Sergio Torres es “grave” y que el legislador permanece en el quirófano, mientras que Elizabeth Montoya se encuentra “fuera de peligro”, aunque deberá someterse a varias intervenciones quirúrgicas. El chofer, dijo, no presenta lesiones de consideración.

También he instruido al Dr. Cuitlahuac González Galindo, Secretario de Salud del Estado, se traslade a los hospitales donde han sido ingresados y supervise personalmente la atención que se les brinda, así como al ciudadano Gonzalo Quintero Baca, lesionado en los mismos hechos. — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) January 28, 2026

Condena nacional y operativo de búsqueda

“Condenamos el ataque armado contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán. La crisis de impunidad y violencia de México, y en particular de Sinaloa, ha rebasado todos los límites. Estaremos atentos a la información del caso y a que no haya impunidad”, escribió en redes sociales Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano y excandidato presidencial.

Por su parte, el gobernador Rocha Moya ordenó al secretario de Seguridad Pública estatal, Óscar Rentería Schazarino, desplegar un operativo inmediato de búsqueda y captura de los responsables. Además, instruyó a la Fiscalía del Estado a actuar con “prontitud y celeridad” en la investigación y pidió al titular de Salud estatal supervisar personalmente la atención médica de las víctimas.

El mandatario estatal informó que ya se comunicó con la presidenta Claudia Sheinbaum, así como con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para coordinar acciones. También sostuvo contacto con la dirigencia nacional de MC.

Investigación federal y contexto de violencia

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó que se sumó a las investigaciones y que mantiene coordinación permanente con las autoridades estatales. De acuerdo con información oficial, uno de los escoltas de los diputados habría repelido la agresión e incluso herido a uno de los atacantes.

En los patrullajes posteriores fue localizado un vehículo blanco abandonado, presuntamente relacionado con el atentado, y se analizan grabaciones de videovigilancia para identificar la ruta de escape de los agresores.

Sergio Torres Félix, además de diputado local, es dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Sinaloa y fue alcalde de Culiacán entre 2013 y 2015. En años recientes, varios funcionarios y exfuncionarios de la capital sinaloense han sido blanco de ataques, en medio de la pugna entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos”, que se intensificó desde septiembre de 2024.

Un camión incendiado en una calle de Culiacán, Sinaloa, el jueves 5 de enero de 2023. Crédito: Martín Urista/ Archivo | AP

Apenas en septiembre pasado, Faustino Hernández Álvarez, exregidor y líder ganadero, fue asesinado en su domicilio, lo que subraya el riesgo constante que enfrentan los funcionarios en una zona donde el crimen organizado parece dictar su propia ley.

Según cifras del Consejo Estatal de Seguridad Pública, esta disputa ha dejado más de 1,800 muertos y al menos 2,400 personas desaparecidas. Estados Unidos declaró al Cártel de Sinaloa como organización terrorista el año pasado, en un reconocimiento del impacto transnacional de la violencia que hoy también alcanza de lleno a la clase política local.

