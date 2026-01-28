VIDEO: Jefe de policía de Sinaloa fue atacado a tiros durante una persecución

El secretario de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán, Alejandro Bravo Martínez, fue agredido a balazos en la capital de Sinaloa este martes 27 de enero.

Pese a que la unidad en la que viajaba el mando policial recibió múltiples impactos de bala, las autoridades descartaron que haya resultado herido, confirmando además la captura de cuatro presuntos delincuentes.

De acuerdo con reportes oficiales, el funcionario acudió a la zona del aeropuerto de Culiacán como parte de un operativo luego de recibir un reporte por disparos.

Durante el despliegue, agentes detectaron un vehículo cuyos ocupantes intentaron huir, arrojaron ponchallantas y abrieron fuego contra los elementos de seguridad, lo que derivó en una persecución por la zona sur de la ciudad.

ATAQUE EN AEROPUERTO DE SINALOA: SECRETARIO SALE ILESO



La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que Alejandro Bravo Martínez, titular de la dependencia, no resultó lesionado tras el ataque registrado esta mañana en el aeropuerto.

Un heroico elemento policial… pic.twitter.com/qF7Gky5xL7 — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) January 27, 2026

Durante la persecución, la unidad oficial impactó contra una camioneta Tucson blanca donde huían los agresores. Este choque provocó una segunda colisión contra un vehículo particular, dejando a sus ocupantes heridos, tal como se puede apreciar en un video captado por una cámara de seguridad.

En el intercambio de balas, el vehículo en el que viajaba el secretario de Seguridad Pública y Tránsito recibió diversos impactos, los cuales no comprometieron su integridad física, detalló la dependencia a su cargo en un comunicado.

Un elemento policial resultó lesionado por esquirlas, aunque las lesiones no son de gravedad y el oficial recibe la atención médica correspondiente, se añade en el documento.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que, derivado del operativo, se logró la detención de cuatro responsables.

Este evento se registra en un contexto de alta tensión en Culiacán, debido a la pugna que se mantiene entre dos facciones del Cártel de Sinaloa.

Sigue leyendo:

– Hallan con vida a “La Nicholette”, la influencer secuestrada en Sinaloa.

– Detienen en Sinaloa a un narcotraficante que fue acusado en EE.UU. por narcoterrorismo.