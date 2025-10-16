Atacan a alcalde de Sinaloa y salva su vida gracias al blindaje de su camioneta

El presidente municipal de Elota, Sinaloa, Richard Millán Vázquez, fue víctima de un atentado en la autopista que va de Culiacán a Mazatlán, después de concluir una reunión con autoridades estatales.

El alcalde resultó ileso gracias al blindaje de su camioneta, informaron fuentes locales. El funcionario fue interceptado por tripulantes de un automóvil Honda color azul.

De acuerdo con reportes de medios estatales, el chofer del alcalde logró acelerar y evadir a los agresores, quienes efectuaron disparos directos contra la camioneta blindada, además de realizar tiros al aire en su intento por detenerlo.

La persecución se extendió por varios kilómetros hasta que el vehículo del funcionario logró distanciarse de los atacantes.

La #SSPSinaloa informa que, este 15 de octubre de 2025, se recibió un reporte en el C4i en el sentido de que el presidente municipal de Elota fue interceptado por un vehículo en la maxipista Culiacán-Mazatlán, cuyos tripulantes intentaron detenerlo y efectuaron disparos al aire,… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 16, 2025

El hecho generó una movilización de corporaciones de seguridad que desplegaron un operativo de búsqueda en la zona.

Previo al atentado, Richard Millán compartió en redes sociales su entusiasmo por su visita a Culiacán, mediante la publicación de un video en el que se dijo “muy contento y agradecido” con el Gobernador Rubén Rocha Moya y con el Secretario General de Gobierno, Feliciano Meléndrez.

Este atentado ocurre un día después de que se registrara un enfrentamiento en el poblado Ensenada, también en el Municipio de Elota, donde fuerzas federales y estatales abatieron a un delincuente y detuvieron a otro, y lograron asegurar armas largas y equipo táctico.

En 2025, la organización civil Data Cívica ha documentado al menos 136 asesinatos a funcionarios de gobierno o aspirantes a un cargo de elección judicial en México, de un total de 246 ataques registrados en el año.

