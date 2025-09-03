Asesinan a exalcalde de Guerrero señalado por presuntos vínculos con el crimen

Hossein Nabor Guillén, subsecretario de Política Social de la Secretaría del Bienestar de Guerrero, fue asesinado a balazos este martes por la tarde en un ataque directo en la carretera federal Chilpancingo-Tlapa, a un costado del centro de este municipio.

El funcionario, quien también fue presidente municipal de Tixtla (2015-2018) y mantuvo presuntos vínculos con el grupo delictivo de “Los Ardillos”, fue atacado frente a un restaurante y a metros de un módulo policial.

La carrera política de Nabor Guillén estuvo marcada por la sombra de la violencia y la delincuencia organizada en la región. Durante su gestión como alcalde de Tixtla se le acusó de haber facilitado la entrada del cártel de “Los Ardillos” al municipio.

Trayectoria bajo la polémica

Estas acusaciones se intensificaron en mayo de 2024, cuando circuló un video en redes sociales donde aparecía abrazado a Celso Ortega Jiménez, presunto líder de esa organización criminal. El video fue grabado en un restaurante de Quechultenango, el mismo lugar donde fue exhibida la exalcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez. Pese a la polémica, no se abrió ninguna investigación formal en su contra.

🚨 Hoy fue asesinado Hossein Nabor Guillén, subsecretario de Bienestar de Guerrero.



El año pasado circuló una foto suya abrazando a un líder de Los Ardillos, buscaba la diputación local del distrito 24, que finalmente ganó Jorge Iván Ortega Jiménez.#Guerrero #Tixtla #Seguridad pic.twitter.com/RjMXhoV7hd — José "La Rabia" Linares. (@RabiaLinares) September 3, 2025

Su periodo al frente de la alcaldía coincidió con una escalada de violencia. En noviembre de 2015, miembros de la delincuencia organizada ejecutaron a cuatro integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Tixtla. Dos años después, fue asesinado el padre de su predecesor en el cargo, Gustavo Alcaraz Abarca, a quien se vinculó con la rival banda de “Los Rojos”.

Tras dejar el PRD, Nabor Guillén se incorporó a Morena como parte del grupo del senador Félix Salgado Macedonio. En 2024, se separó de su cargo en el gobierno para ser candidato de Morena a diputado local por el distrito 24 de Tixtla. Perdió la elección frente a Jorge Iván Ortega Jiménez, hijo de Bernardo Ortega Jiménez –exdiputado y exalcalde– y sobrino de Celso Ortega, el presunto líder de “Los Ardillos”. En febrero de este año, se reintegró a la administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda como subsecretario.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda expresó sus condolencias a través de redes sociales, pero no condenó explícitamente el crimen.

“Con respeto y profundo cariño, expreso mi más sentido pésame a la familia de nuestro amigo y compañero Hossein Nabor Guillén… Su partida deja un gran vacío en nuestros corazones”, escribió.

Sigue leyendo:

– Con más de 40 tiros asesinan a un exalcalde y a su hijo en carretera de Veracruz.

– Exalcalde mexicano vinculado al narco y acusado de asesinato fue detenido.