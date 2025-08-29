Con más de 40 tiros asesinan a un exalcalde y a su hijo en carretera de Veracruz

Melquiades Alarcón Caro, exalcalde del municipio de Las Minas, Veracruz, y su hijo fueron asesinados en un ataque armado mientras circulaban por la carretera Zomelahuacan–Pueblo Nuevo, a aproximadamente 50 kilómetros de la capital del estado.

De acuerdo con reportes oficiales y testimonios de pobladores, alrededor de las 08:00 horas un comando de hombres fuertemente armados interceptó el vehículo de las víctimas y disparó en múltiples ocasiones. Elementos de seguridad que acudieron al lugar localizaron la unidad con al menos 40 impactos de bala y los cuerpos sin vida de ambos ocupantes.

Tras el reporte ciudadano, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Ministerial y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) implementaron un operativo, resguardaron la zona y realizaron el levantamiento de los cuerpos para su identificación y los procedimientos de ley.

Violencia política en ascenso en Veracruz

Este doble homicidio eleva a 12 el número de asesinatos de actores políticos y exfuncionarios en Veracruz durante 2025, consolidando a la entidad como la de mayor violencia política en el país, según datos de Integralia Consultores.

El reporte de la consultora precisa que, solo en el primer semestre del año, se identificaron 81 agresiones contra figuras políticas en el estado, incluyendo 16 homicidios, además de atentados con arma de fuego, amenazas, secuestros y desapariciones.

El crimen contra Alarcón Caro se enmarca en una ola de violencia reciente que incluye el secuestro y asesinato de la maestra jubilada Irma Hernández, presuntamente por negarse a pagar una cuota al crimen organizado, y el hallazgo de tres cuerpos desmembrados a principios de agosto con un mensaje del grupo delictivo “Grupo Sombra”.

