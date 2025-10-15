Asesinan a exalcaldesa mexicana cuando viajaba en un vehículo con su hermano

La exalcaldesa Gabriela Mejía, del municipio mexicano de Cuauhtémoc, estado de Colima, fue asesinada a tiros mientras viajaba en un vehículo junto con otra persona que resultó lesionada, según los primeros reportes.

La Fiscalía de Colima informó en un comunicado el inicio de una investigación “con perspectiva de género” tras el ataque con un arma de fuego donde Mejía resultó muerta.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados interceptaron un vehículo donde viajaba la exalcaldesa y le dispararon. Mejía estaba acompañada de su hermano, quien conducía el vehículo y resultó lesionado, aunque la identidad del herido aún no ha sido confirmada por las autoridades.

La Fiscalía señaló que agentes trabajan en el sitio para realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables, en coordinación con autoridades federales.

Por su parte, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, condenó la agresión y prometió una investigación “exhaustiva y expedita” del suceso.

🔴 Asesinan a Gabriela Mejía #GabyMejía, regidora y ex alcaldesa en Cuauhtémoc, Colima, quien fue atacada a balazos cuando circulaba a bordo de un vehículo cerca del centro del municipio. De manera preliminar se reporta que su hermano resultó herido de gravedad. pic.twitter.com/Pt06JNGRh8 — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) October 14, 2025

“Expreso mi repudio y mi pesar ante este hecho de violencia. He exigido a la Fiscalía General del Estado de Colima una investigación exhaustiva y expedita sobre este hecho; y a la Secretaría de Seguridad Pública le he instruido que colabore con todas las herramientas a su alcance en dicha investigación”, expuso Vizcaíno en un mensaje en X.

Además, afirmó que la población de Colima rechaza la violencia y pidió a los habitantes mantenerse “unidos ante quienes buscan” arrebatarles “la tranquilidad”.

Gabriela Mejía fue alcaldesa de Cuauhtémoc entre 2021 y 2024, y en 2024 volvió a competir por el cargo, abanderada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en alianza con el Partido Acción Nacional (PAN).

Al no resultar electa, la funcionaria obtuvo un cargo como regidora del PRI en dicho municipio.

En 2025, la organización civil Data Cívica ha documentado al menos 136 asesinatos a funcionarios de gobierno o aspirantes a un cargo de elección judicial en México, de un total de 246 ataques registrados en el año.

Entre 2018 a 2025, la ONG ha registrado un total de 2,410 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas asociadas con el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos en el país.

