Asesinan a excandidata a alcaldesa en Veracruz cuando recogía a su hija en el colegio

Jessica Flor Luna Aguilera, excandidata a la alcaldía de Yanga, fue asesinada a balazos la tarde del lunes mientras se dirigía a recoger a su hija a la escuela en el municipio de Atoyac, zona centro del estado de Veracruz. El crimen ha intensificado las alertas sobre la creciente violencia política que azota a la entidad.

Según reportes oficiales, Luna Aguilera fue interceptada por hombres armados mientras conducía su camioneta. Al ser atacada, perdió el control del vehículo y se estrelló contra una barda de la escuela primaria, justo a la hora de salida de clases, generando pánico entre padres, estudiantes y personal docente.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el asesinato e informó que abrió una investigación. En un comunicado, la dependencia detalló que la víctima “perdió la vida a causa de lesiones producidas por proyectil de arma de fuego”.

Luna Aguilera era licenciada en Derecho y se desempeñaba como abogada, ofreciendo servicios jurídicos gratuitos a personas de escasos recursos. Además, fue reina del Carnaval de Yanga en 2009. Aunque no era militante activa del Partido del Trabajo (PT), representó al partido en las elecciones municipales de junio pasado.

PT exige justicia

La dirigencia estatal del PT condenó el asesinato y exigió una investigación exhaustiva. “Fue una joven política entusiasta, madre de familia y abogada, quien se destacó por su trabajo social. Exigimos que no haya impunidad”, señaló el partido en un comunicado.

Vicente Aguilar Aguilar, coordinador estatal del PT, informó que solicitarán una reunión con el Gobierno del Estado para abordar la violencia que ha golpeado a sus candidatos. Recordó que en septiembre pasado fue asesinado Ignacio Pablo Sánchez, ex aspirante del PT a la alcaldía de Santiago Sochiapan, crimen que aún no ha sido esclarecido.

Además, apenas en julio, Aurelio Luna, hermano de Jessica, fue encontrado sin vida en un paraje en la carretera Acatlán-Huajuapan, en Puebla, junto con otra persona. Algunos medios locales han señalado que familiares de la excandidata estarían presuntamente vinculados con actividades del crimen organizado, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Veracruz: epicentro de la violencia político-electoral

El asesinato de Luna Aguilera no es un caso aislado. Se suma a una serie de homicidios y ataques registrados en el estado en el marco del proceso electoral de este año, en el que se renovaron 212 alcaldías.

Entre los casos más notorios destaca el asesinato de Ramón Valencia Pérez, excandidato a la alcaldía de Coxquihui, quien fue secuestrado por un comando armado y hallado desmembrado en el municipio de Espinal. Valencia había sustituido a su padre, Germán Anuar Valencia, también asesinado al inicio de la campaña, en abril.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno estatal, al menos 10 aspirantes se retiraron de la contienda por amenazas, mientras que más de 20 solicitaron medidas de protección.

