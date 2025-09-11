Hallan cuerpo desmembrado de un excanddiato a alcalde en Veracruz que había sido secuestrado

Ramón Valencia Pérez, excandidato a la alcaldía de Coxquihui, Veracruz en las pasadas elecciones, fue hallado asesinado junto a otra víctima en el municipio de Espinal, en la región norte del estado, informaron autoridades locales.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que el cuerpo de Valencia Pérez fue encontrado desmembrado dos días después de que fuera secuestrado por un grupo armado en la comunidad de Sabaneta.

La FGE detalló que sus agentes localizaron elementos anatómicos en la carretera Espinal-Coxquihui, por lo que un equipo multidisciplinario forense realizó las diligencias pertinentes y confirmó que corresponden a dos personas.

“Una de ellas ya fue identificada oficialmente, mientras que la segunda permanece en calidad de no identificada”, comunicó.

De acuerdo con fuentes, los restos de la otra persona abandonados sobre el tramo carretero que comunica Espinal con Coxquihui, a la altura de un puente que divide ambos municipios, pertenecen a quien se desempeñaba como su escolta.

Informantes también refirieron que a lado de las bolsas negras con las partes humanas, fue dejada una cartulina de color amarillo que tenía un mensaje atribuido a un grupo criminal.

Una familia marcada por la violencia

La desaparición de Ramón Valencia Pérez se registró desde el lunes 8 de septiembre en la comunidad de Sabaneta. Hombres armados interceptaron su vehículo y, tras un aparente intercambio de disparos, lo llevaron por la fuerza.

La muerte del joven político se suma a los homicidios registrados contra integrantes de la familia Valencia en Coxquihui.

Ramón Valencia Pérez había asumido la candidatura de Morena a la Presidencia Municipal en sustitución de su padre, Germán Anuar Valencia, quien fue asesinado a balazos en abril de este mismo año, durante el arranque de su campaña electoral.

Por acusarlo del homicidio de Germán Anuar, la FGE detuvo en mayo pasado a Carlos Alberto “N”, tío de Lauro Becerra García, actual alcalde electo.

El municipio ha sido escenario de otros actos violentos, como el asesinato del chofer de Becerra García en junio, un atentado armado contra el padre del alcalde electo en julio, y el lanzamiento de un dron con presuntos explosivos en su rancho.

Debido a estos niveles de violencia, el Ayuntamiento determinó suspender las celebraciones patrias del 15 y 16 de septiembre, incluyendo la ceremonia del Grito de Independencia para salvaguardar la integridad de la población.

