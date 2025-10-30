Captan a sicarios de La Mayiza incendiando una hacienda en Sinaloa

Un grupo de presuntos sicarios vinculados a la facción de La Mayiza, brazo del Cártel de Sinaloa, incendió una hacienda ubicada en Culiacán. El ataque ocurrió la noche del miércoles y dejó daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros informes, el incendio comenzó alrededor de las 19:00 horas, luego de que varios hombres armados arribaran al inmueble a bordo de diversas camionetas. Tras irrumpir violentamente en la propiedad, vandalizaron la entrada principal, arrojaron combustible en distintas áreas y prendieron fuego al lugar antes de huir. El inmueble se localiza a pocos metros de la carretera Culiacán–Vitaruto.

Videos difundidos en redes sociales documentan el ataque. En ellos se observa a sujetos vestidos con equipo táctico y portando armas largas mientras recorren el interior del campestre. En una de las grabaciones, uno de los agresores sostiene una antorcha y prende fuego a las paredes, mientras las llamas se extienden por la planta baja y el exterior. En otras tomas se distinguen pintas con las letras “FEDI” y “MF”, supuestas referencias a la célula dirigida por Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco.

🔴ALIANZA TERRORÍSTA ZAMBADA-MEZA INCINERA PROPIEDAD🔴



Un inmueble campestre en La Higuerita, sector de Culiacáncito, fue arrasado por el fuego y vandalizado por integrantes de los grupøs terrorístas de Ismael Zambada Sicaíros y Fausto Isidro Meza Flores, la tarde-noche de este… pic.twitter.com/oKbMuVgFt6 — Miguel Fernández (@sl0wpain001) October 30, 2025

Elementos de distintas corporaciones policiacas acudieron al sitio tras recibir el reporte anónimo al 911. Los bomberos de Culiacán lograron sofocar las llamas luego de varios minutos de trabajo, pero la hacienda quedó prácticamente destruida. La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que los daños ascienden a varios miles de pesos y ya se investiga para determinar la autoría del ataque.

De manera extraoficial, trascendió que la propiedad incendiada podría pertenecer a Víctor Miguel Lindoro Navidad, cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos, aunque esta versión no ha sido confirmada.

El atentado se suma a una serie de ataques registrados en Sinaloa durante las últimas semanas, en medio de la escalada de violencia entre Los Chapitos y La Mayiza. El pasado mes de septiembre, un grupo armado incendió otra hacienda también en Culiacán.

Según datos de la FGE, más de un centenar de inmuebles —entre ranchos, casas y negocios— han sido atacados desde 2024, principalmente en zonas rurales del estado.

Sigue leyendo:

– Difunden video de un ataque con drones a la casa donde vivía la mamá del Chapo Guzmán.

– Confiscan en Culiacán, propiedad de “Los Chapitos”, usada para secuestros.