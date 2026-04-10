La audiencia de sentencia de “El Mayo” Zambada fue pospuesta nuevamente

La audiencia de sentencia de Ismael “El Mayo” Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa, fue reprogramada por segunda ocasión en una corte de Estados Unidos y ahora se llevará a cabo el próximo 18 de mayo.

Este diario confirmó con la Corte de Distrito Este con sede en Nueva York la nueva fecha de sentencia, aunque el sistema oficial de la corte no lo ha publicado. La decisión se tomó tras una solicitud conjunta de la defensa y los fiscales federales.

Originalmente la audiencia de sentencia del narcotraficante mexicano estaba programada para este lunes 13 de abril a las 10 de la mañana, bajo la batuta del juez federal Brian Cogan, quien también procesó y sentenció a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Esto, luego de que el juez aceptó en diciembre una primera petición de aplazamiento presentada por la defensa del líder criminal. Ahora el proceso volvió a modificarse, extendiendo aún más los tiempos para conocer la sentencia.

“Necesito tiempo adicional para preparar y presentar el memorándum de sentencia en nombre de mi cliente, Ismael Zambada García. A pesar de mis diligentes esfuerzos, circunstancias recientes, ajenas a nuestra voluntad, han dificultado considerablemente nuestra capacidad para recabar la información atenuante necesaria”, señaló el equipo de abogados de Zambada García en una carta dirigida a Cogan.

Zambada presentó su declaración de culpabilidad el 25 de agosto de 2025 en la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde aceptó cargos relacionados con crimen organizado, manejo de recursos y uso de armas.

También, reconoció que sostuvo la dirección del Cártel de Sinaloa durante cinco décadas y que mantuvo pagos a funcionarios de distintos niveles.

Con este acuerdo, el narcotraficante evitó la pena de muerte y quedó expuesto a una sentencia que incluso podría ser de cadena perpetua.

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