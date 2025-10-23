Edson Álvarez lucha contra las adversidades en Turquía

La llegada de Edson Álvarez al Fenerbahçe parecía un paso importante en su carrera. El mexicano dejó las filas del West Ham para unirse a un club grande de Turquía que disputaría partidos de Champions. Sin embargo, el panorama es muy distinto al que se imaginó el “Machín”.

En primera instancia, a penas llegó Edson Álvarez al club, el Fenerbahçe fue eliminado de la fase previa de la UEFA Champions League. Este fue el primer golpe en la decisión del azteca. Luego de eso, el club ha presentado muchos cambios dirigenciales que han afectado al equipo y al propio Edson Álvarez.

“Estos eventos pueden afectar a los jugadores. Es la primera vez que vivo algo así. Se habla mucho en los medios, se habla mucho. El Fenerbahçe es un club muy grande, así que es normal. Tenemos que olvidarnos de lo que está pasando y centrarnos en lo mejor. Queremos jugar, divertirnos y, por supuesto, lucirnos. Queremos hacer feliz a la comunidad”, dijo Álvarez en conferencia de prensa.

Los problemas del Fenerbahçe

Además de quedar eliminados de la UEFA Champions League, el primer gran golpe en la decisión de Álvarez fue la destitución de José Mourinho. El entrenador portugués pidió el fichaje del “Machín”, pero en septiembre de este año fue destituido. El cargo lo asumió Domenico Tedesco.

“Necesitamos aportar nuestra experiencia al campo. Tenemos muchos jugadores experimentados con un carácter fuerte en el equipo”, agregó Álvarez. Bajo al dirección técnica de Tedesco, el Fenerbahçe acumula 4 victorias, 3 empates y 1 derrota. Estos resultados han generado murmullos entre los aficionados.

Además de los dos primeros golpes que recibió el “Machín” tras su llegada, en octubre de 2025 Ali Koç dejó la presidencia del Fenerbahçe. Sadettin Saran asumió el puesto. En este sentido, en cuestión de meses, Edson Álvarez se quedó sin dos personajes estelares en su contratación.

“Debemos olvidarnos de lo que ha pasado. Necesitamos centrarnos en lo mejor, que es jugar y divertirnos”, agregó el mediocampista de la selección mexicana.

