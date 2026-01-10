Edson Álvarez se coronó con el Fenerbahçe, pero tendría las horas contadas en Turquía

Todo parece indicar que no hay futuro para Edson Álvarez en el Fenerbahçe de Turquía, después de que versiones allegadas al cuadro otomano aseguran que el mediocampista mexicano deberá regresar al West Ham United debido a que supuestamente no le lleno el ojo al técnico Domenico Tedesco.

Álvarez, que ha batallado por recuperar su nivel después de que en el cuadro británico poco a poco fue perdiendo protagonismo debido a algunas lesiones lo alejaron de la regularidad en el West Ham United y que derivó en su salida del fútbol inglés para terminar aterrizando en el terreno de los turcos.

EDSON ÁLVAREZ POSANDO CON SU PRIMER TROFEO COMO JUGADOR DEL FENERBAHCE 🏆 🇲🇽



LA SUPERCOPA DE TURQUÍA pic.twitter.com/b1GswF924S — ESPN.com.mx (@ESPNmx) January 10, 2026

El llamado “Machín” ha encontrado eco en sus condiciones y sin duda su participación en el Fenerbahçe ha superado cualquier expectativa y se ha convertido en un jugador importante hacia fuera del cuadro, pero no para convencer a su entrenador, por lo cual ha empezado a circular la versión de que regresara en el mercado de verano al cuadro del West Ham United

Qué pasará con Edson Álvarez

Hasta el momento Edson Álvarez pertenece al West Ham de la Premier League de Inglaterra, pero fue cedido al Fenerbahçe por 2 millones de euros, de acuerdo con el portal Transfermarkt y su préstamo termina el 30 de junio de este año 2026, por lo que solo permanecería seis meses más con el equipo.

Por esa razón en datos dados a conocer por Fox Sports México y ESPN, en varios medios en Turquía señalan que, a pesar de que el mexicano se ha ganado el cariño de la afición por sus actuaciones en el campo, esto no sería suficiente para llenarle el ojo al director técnico, Domenico Tedesco, quien ya tendría planes sin el mexicano.

Lo que alimenta lo anterior es la contratación del mediocampista francés, Mattéo Guendouzi, quien sería una competencia directa para Álvarez y, de hecho, fue pedido exprés por parte de Tedesco por la lesión del mexicano, es por ello que tendrá que regresar al West Ham cuando termine su préstamo.

🏆🇹🇷 Fenerbahçe a remporté la Supercoupe de Turquie cet après-midi face à Galatasaray (2-0) !



🥳 Edson Álvarez, blessé, n’était pas sur la feuille de match, mais il était présent pour célébrer aux côtés de ses coéquipiers. pic.twitter.com/PbU2Ul3JCZ — Fútbol mexicano FR 🇲🇽 (@ligamx_fr) January 10, 2026

Edson ya tiene tres títulos en Europa, rebasando en campeonatos de Liga a Javier ‘Chicharito’ Hernández, pero aún está por debajo de él, porque CH14 tiene títulos en la Community Shield y en el Mundial de Clubes, es por ello que puede igualar la marca del ídolo de Chivas si continúa con su carrera en el Viejo Continente.

Seguir leyendo:

– El presidente del Fenerbahçe, club de Edson Álvarez, fue arrestado por presunto uso de drogas

– Edson Álvarez se perderá el último juego del Fenerbahce del 2025

– Edson Álvarez lucha contra las adversidades en Turquía





