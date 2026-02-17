México confirma duelos contra Ghana y Serbia antes del mundial en territorio azteca

La selección de México enfrentará a Ghana y a Serbia en las tres últimas semanas antes de debutar en el Mundial 2026 contra Sudáfrica, en duelos que se llevarán a cabo en la República Mexicana en sedes aún por designar, confirmaron este martes Ivar Sisniega y Duilio Davino, dirigentes del Tricolor.

Los dirigentes dieron a conocer que ambos adversarios, junto con Australia, serán la tercia de rivales que afinará la preparación del combinado azteca bajo el mando de Javier Aguirre y que uno de estos partidos contra el país de Oceanía se llevará a cabo el 30 de mayo en Pasadena, California, para cerrar la preparación mexicana en Estados Unidos, donde se realizaron a lo largo del proceso mundialista 48 encuentros.

Tanto Sisniega como Davino, aseguraron que se están analizando sedes más cercanas a la Ciudad de México para aprovechar la condición de la altura de la CDMX que tendrá el Tricolor cuando se enfrente a Sudáfrica en el debut mundialista en el Estadio Banorte (Azteca) y después en el tercer juego contra un adversario europeo que saldrá del repechaje de FIFA que se llevará a cabo el 28 de marzo en Guadalajara, Jalisco.

Posibles sedes de los partidos

Ambos directivos no confirmaron las sedes, pero todo parece indicar que uno de los encuentros se realizaría en el estadio Nemesio Diez de la ciudad de Toluca para aprovechar la altura de la capital mexiquense, que es de 2 mil 660 metros sobre el nivel del mar, inclusive 420 metros más que la CDMX, donde el 11 de junio enfrentará a Sudáfrica en el debut mundialista.

El partido sería contra Ghana por la condición de selección africana y por la posible similitud de estilo del combinado mexicano, mientras que el estadio Jalisco de la ciudad de Guadalajara se perfila para enfrentar a Serbia el 4 de junio o en su defecto, el encuentro podría llevarse a cabo en el estadio Olímpico Universitario, sede de los Pumas, o, hasta en su defecto, en la Ciudad de los Deportes, sede donde juega actualmente el América.

Será en los próximos días cuando se den a conocer las sedes de estos dos encuentros.

¿Por qué enfrentar a Ghana?

De acuerdo a lo comentado por el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol Ivar Sisniega se eligió a Ghana por su similitud con el estilo de Sudáfrica y aunque muchas selecciones africanas tienen diferentes estilos, es lo que más se asemeja a los Bafana Bafana.

“Es una selección competitiva, de muy buen nivel y que se jugará el 22 de mayo en una sede por anunciar en los próximos días. Y se les enfrentará con una selección que se irá integrando y que jugará con jugadores de equipos de la Liga MX“, destacó el dirigente.

Añadió también que: “Ghana tiene ciertas similitudes con Sudáfrica y entendemos que en África existen distintos estilos y es lo que más se asemejaba a Sudáfrica, además de la disponibilidad de los rivales y que aceptaran jugar en la altura. Ya nos hemos enfrentado a Ghana y sin duda es un buen adversario; se buscó al rival más competitivo y Ghana cumple con esas condiciones”.

La selección de México se ha enfrentado a Ghana en cuatro ocasiones y lleva récord perfecto contra los africanos. La primera victoria fue en Frisco, Texas en 2006 previo al Mundial de Alemania y la victoria fue para el cuadro azteca con gol de Guillermo Franco.

El segundo encuentro se dio en 2008 en el estadio Craven Cottage, casa del Fulham de Inglaterra, donde hoy milita Raúl Jiménez y la victoria fue para los mexicanos con goles de Pavel Pardo y Carlos Salcido y el tercer encuentro fue en 2017 en el NRG Stadium de Houston con victoria de 1-0 y anotación de Elías Hernández.

El cuarto y último juego fue en Charlotte, Estados Unidos con victoria de México 2-0 con goles de Hirving “Chucky” Lozano y Uriel Antuna, en una buena actuación de César “Chino” Huerta bajo el mando de Jamie Lozano.

Ghana ha clasificado a cinco Copas del Mundo, debutando en Alemania 2006 donde avanzaron a la siguiente fase, no obstante caer con Italia 2-0, pero después vencieron a República Checa 2-0 y a Estados Unidos 2-1, para ser eliminados en octavos de final por Brasil 3-0.

En Sudáfrica 2010 fue la segunda ocasión que llegaron a la justa mundialista y donde estuvieron a un paso de arañar la semifinal al caer en penales con Uruguay con aquel tiro dramático al estilo Panenka que anotó Sebastián “Loco” Abreu.

Los ghaneses estuvieron a un paso de avanzar directo a la antesala de la final, pero una mano de Luis Suárez provocó un penal que terminó fallando Asamoah Gyan y que provocó el tiempo extra y los penales donde los uruguayos acabaron con los sueños africanos de una semifinal.

En Brasil 2014 se fueron muy pronto de la competencia al no pasar la primera fase al caer con Estados Unidos 2-1, empatar con Alemania 2-2 y cayeron con Portugal 2-1.

La cuarta participación se dio en Qatar 2022 después de que para Rusia 2018 no calificaron a la justa universal y en tierras árabes donde tampoco avanzaron de la primera fase al caer con Portugal 2-3, y Uruguay 2-0, no obstante haber doblegado a Corea del Sur 3-2.

El Mundial 2026 será su quinta participación y quedó ubicado en el Grupo L donde enfrentará a Panamá, Inglaterra y Croacia, en partidos que se jugarán en las ciudades de Toronto, Boston y Filadelfia, es decir en suelos canadiense y estadounidense.

Serbia, por su estilo europeo



Se eligió a Serbia por su estilo similar al tercer rival mundialista de México que saldrá ya sea de Macedonia, Dinamarca, República Checa o Irlanda y que se jugará el 24 de junio en la Ciudad de México, donde el Tricolor podría definir su pase a la siguiente fase de la justa mundialista.

México solo se ha enfrentado en una ocasión a los serbios y fue en 2011 cuando los derrotó 2-0 con goles de Carlos Salcido y Javier Hernández. Esta nación, al dejar de existir como Yugoslavia, Serbia y Montenegro en el 2003, ha disputado dos justas mundialistas. La primera en Sudáfrica 2010 donde fueron eliminados en la primera fase al caer con Ghana 1-0 y con Australia 2-1, no obstante haber vencido a Alemania.

En Rusia 2018 fue la segunda ocasión que participaron, pero tampoco avanzaron la primera ronda al caer con Suiza y Brasil, después de que arrancaron venciendo a Costa Rica.

