México jugará contra Australia en el Rose Bowl en el cierre premundialista en Estados Unidos

La selección de México le rendirá un tributo a los aficionados de Estados Unidos en duelo contra Australia antes de debutar en el Mundial 2026, el próximo sábado 30 de mayo en el estadio Rose Bowl de Pasadena, California, en donde el Tricolor ha realizado otros duelos premundialistas.

El seleccionado azteca iniciará una serie de tres últimos juegos de preparación contra los australianos en un duelo que servirá para agradecer el apoyo incondicional de los aficionados mexicanos en la Unión Americana, y qué mejor un duelo para buscar la segunda victoria en los últimos 56 años después de aquel triunfo mexicano el 1 de diciembre de 1970.

Lo anterior fue confirmado en conferencia de prensa por el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Ivar Sisniega y por el director de selecciones nacionales Duilio Davino, quienes explicaron las razones de haber elegido a estos tres adversarios para el cierre de la preparación del Tricolor antes de debutar en el Mundial 2026.

Los dirigentes explicaron que se eligió a Ghana para tener la referencia de un rival africano que será contra quien debute México en el Mundial como será Sudáfrica y aunque muchas selecciones africanas tienen distintos estilos, es la referencia más cercana a los Bafana Bafana y que los ghaneses son un adversario de mucho respeto.

En el caso de Australia, su estilo se asemeja al africano y al europeo, por lo que servirá a los intereses de la preparación de México y Serbia porque se tendrá a un europeo en el partido clave del Mundial como será el tercer encuentro.

Los rivales y las fechas

México enfrentará el 22 de mayo a Ghana en sede por designar, el 30 de mayo a Australia en Pasadena, California y cerrará su preparación contra Serbia el 4 de junio, en sede también por designar una semana antes del debut contra Sudáfrica en el estadio Banorte (Azteca) programado para al 11 de junio en la inauguración del Mundial 2026.

Sin duda, los Socceroos han sido un hueso duro de roer para el Tricolor, pues en estos 56 años de enfrentamientos, el combinado azteca actualmente dirigido por Javier Aguirre se ha enfrentado en seis ocasiones con una sola victoria, tres empates y dos derrotas.

La serie de enfrentamientos entre México y Australia empezó en diciembre de 1970 cuando los aztecas doblegaron 3-0 a los canguros. Después de ese juego debieron pasar diez años para que se volvieran a ver las caras en Sidney empatando 2-2 y después volvieron a registrar una igualada, pero ahora 1-1 en duelo celebrado en Melbourne.

Diecisiete años después, en la Copa Confederaciones en Arabia Saudita, Australia se impuso a México 1-3. Posteriormente, en el 2001, en la Copa Confederaciones de Corea del Sur, se volvieron a imponer al cuadro azteca 2-0 y de ahí hasta 2023, empataron 2-2 en duelo de preparación en la ciudad de Arlington, Texas.

Bajo este panorama, México querrá despedirse en gran forma de los aficionados de Estados Unidos, en donde a lo largo del proceso mundialista que inició en 2023 se realizaron 39 encuentros, donde el equipo mexicano sumó 18 victorias, 11 empates y 10 derrotas, estableciéndose como la sede favorita del cuadro azteca.

Para darnos un ejemplo de la trascendencia de los partidos en Estados Unidos para México, es que de los 48 encuentros que realizaron en este proceso mundialista después del fracaso en Qatar 2022 es que se disputaron 39 en la Unión Americana y solo nueve fuera del vecino país del norte, por lo cual los encargados de la selección mexicana buscaron la forma de brindarle una despedida de alto nivel y que mejor que la selección de Australia.

Los australianos también aprovecharán el encuentro para alistar su preparación rumbo a su participación en el Grupo D de la justa mundialista contra la selección de Estados Unidos, Paraguay y un adversario que saldrá del repechaje mundialista de marzo próximo.

Los números mundialistas de Australia

Australia jugará su séptimo mundial al calificar como líder del Grupo I de Oceanía con 18 puntos, diez más que Palestina con 8 puntos, Líbano con 6 y Bangladés con 1 punto, demostrando su capacidad y poderío, después del rendimiento que tuvo en Qatar 2022.

En la justa mundialista de la nación árabe, Australia tuvo una destacada participación al avanzar a los octavos de final como segundo lugar del grupo D empatado en seis puntos con el que fuera subcampeón, Francia. En la siguiente fase, los canguros se despidieron de la competencia al caer 2-1 con el campeón, Argentina.

Alexis Vega y Luis Romo se enfrascan en buen duelo contra los defensas de Australia.

Australia ha participado en seis ediciones de la Copa del Mundo a partir de 1974, luego en 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y ahora en la que será su séptima participación en 2026 en el evento que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

