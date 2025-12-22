Sobreviviente del tiroteo de Parkland se suicidó tras años de lucha con su salud mental

Donovan Joshua Leigh Metayer, sobreviviente del tiroteo ocurrido en 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, Florida, falleció a los 26 años. Su familia informó que murió por suicidio, luego de una prolongada lucha con problemas de salud mental que comenzaron poco después del ataque armado que dejó 17 muertos.

Metayer cursaba su último año de secundaria cuando el atacante Nikolas Cruz abrió fuego dentro del plantel. De acuerdo con sus familiares, el impacto emocional de aquel episodio alteró de forma profunda el curso de su vida.

Diagnóstico y dificultades en el acceso a atención médica

Tras el tiroteo, Metayer comenzó a aislarse y a presentar síntomas que más tarde fueron diagnosticados como esquizofrenia. Durante varios años, fue hospitalizado en múltiples ocasiones por crisis de salud mental y pensamientos suicidas, según relató su familia.

En 2021, recibió tratamiento bajo la Ley Baker de Florida, que permite la retención involuntaria para evaluaciones psiquiátricas de emergencia. Esta medida también implicó una restricción temporal para la compra de armas de fuego mediante una orden de protección por riesgo.

Sus familiares señalaron que enfrentar el sistema de salud mental, sumado a barreras estructurales y limitaciones económicas, dificultó su proceso de recuperación.

Un periodo de recuperación y nuevos proyectos

Posteriormente, Metayer inició tratamiento en la Clínica Henderson y con un psiquiatra privado, un proceso que su familia describió como determinante para su estabilización. Durante ese periodo, obtuvo una certificación en tecnología de la información y comenzó a trabajar en una tienda Office Depot en Coral Springs, donde fue ascendido.

“Comenzaba a construir un futuro en el que podía creer”, expresó su familia en una campaña de recaudación de fondos.

Un llamado sobre la salud mental y la violencia armada

A inicios de este mes, tras expirar su orden de protección por riesgo, Metayer adquirió un arma de fuego de manera legal. Días después, falleció en la vivienda familiar, según confirmaron sus allegados.

La familia creó una campaña en GoFundMe para cubrir gastos funerarios y establecer un fondo de apoyo en la Clínica Henderson. Hasta el momento, la iniciativa ha recaudado más de $22,000 dólares.

“El fallecimiento de Donovan es un recordatorio doloroso del trauma duradero que deja la violencia armada y de la crisis de salud mental que afecta a muchos jóvenes”, señalaron.

