Las acciones rondan máximos históricos después de Navidad

El cierre del año suele traer una pausa natural en los mercados financieros, pero este periodo posterior a Navidad está mostrando un comportamiento particular. Las acciones en Wall Street se mantienen cerca de niveles históricamente altos, incluso en medio de un volumen de operaciones reducido y con muchos inversionistas regresando apenas de las fiestas.

Durante la jornada del viernes, el mercado estadounidense mostró pocos movimientos. El índice S&P 500 retrocedió ligeramente, alrededor de 0.1%, ubicándose cerca de los 6,923 puntos al mediodía. El Dow Jones también mostró una leve baja cercana al 0.2%, mientras que el Nasdaq prácticamente se mantuvo sin cambios.

Este comportamiento ocurre dentro de lo que se conoce como el “Santa Claus Rally”. Se trata de un patrón histórico que suele favorecer a las acciones en los últimos días de diciembre y los primeros de enero. Aunque no es una garantía, ha sido observado durante décadas por analistas del mercado.

El concepto fue identificado en 1972 por el técnico de mercados Yale Hirsch. Este periodo abarca los últimos cinco días hábiles del año y los dos primeros del siguiente. En 2025, comenzó el 24 de diciembre y se extenderá hasta el 5 de enero.

“La historia muestra un patrón claro: desde 1950, el S&P 500 ha tenido un rendimiento promedio de 1.3% durante este período, con resultados positivos el 78% de las ocasiones”, escribió Adam Turnquist, estratega técnico jefe de LPL Financial, en una nota de investigación del 23 de diciembre. “Para ponerlo en contexto, el rendimiento promedio habitual del mercado en un periodo de siete días es de apenas 0.3%, con una tasa de resultados positivos del 58%”.

Este posible impulso estacional se suma a un año ya sólido para la bolsa. Desde el inicio de 2025, el S&P 500 ha acumulado un avance cercano al 18%. El optimismo ha sido impulsado por políticas de desregulación, así como por la expectativa de que la inteligencia artificial incremente la productividad y las ganancias corporativas.

Mientras las acciones se mueven con cautela, otros activos han captado la atención. El oro y la plata continuaron al alza. La plata subió más de 4.5%, superando los $74 dólares por onza, mientras que el oro avanzó alrededor de 1.1%. Muchos inversionistas buscan refugio en metales preciosos ante la incertidumbre y las posibles bajas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

Las acciones de empresas mineras, como Freeport-McMoRan, se beneficiaron de este repunte. Al mismo tiempo, el petróleo registró retrocesos. El crudo estadounidense y el Brent bajaron cerca de 1%, reflejando preocupaciones sobre la demanda global.

En el ámbito corporativo, Target destacó con un alza cercana al 2% luego de que se informara que un inversionista activista adquirió participación en la compañía. Este tipo de movimientos suele generar expectativas de cambios estratégicos.

Para quienes invierten o desean hacerlo, este entorno ofrece oportunidades, pero también riesgos. Los mercados en máximos históricos pueden ser volátiles, especialmente con bajo volumen de negociación. Es clave no dejarse llevar solo por el optimismo estacional y considerar factores como diversificación, horizonte de inversión y tolerancia al riesgo antes de tomar decisiones financieras.

