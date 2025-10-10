Avanza la globalización de la NFL: será uno de los deportes más televisados en España

La NFL continúa su estrategia de expansión global y, a partir del 12 de octubre, se convertirá en uno de los deportes más televisados en abierto en España. Mediaset España confirmó un acuerdo con la National Football League que permitirá transmitir 37 partidos, entre ellos el esperado NFL Madrid Game 2025, que enfrentará a los Miami Dolphins y Washington Commanders el 16 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu.

Del total de juegos, 18 serán emitidos por Cuatro y 19 por Mediaset Infinity, además de una cobertura integral en los espacios deportivos de ElDesmarque, que incluirán un segmento especial dedicado al fútbol americano. Este acuerdo, según el grupo audiovisual, busca acercar “uno de los eventos más seguidos del planeta” al público español.

Cuatro estrenará su programación con una doble jornada el domingo 12 de octubre, transmitiendo los duelos Detroit Lions vs. Kansas City Chiefs (2:15 h) y Denver Broncos vs. New York Jets (15:30 h), este último desde el Tottenham Stadium de Londres. Desde esa fecha y hasta el 4 de enero, el canal emitirá cada domingo el tradicional Sunday Night Football, el partido estelar de cada jornada.

España se suma a los mercados clave de la NFL

La temporada regular culminará con tres juegos de playoffs y la Super Bowl LX, programada para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California), con Bad Bunny como artista principal del espectáculo del medio tiempo.

España se suma así a la lista de países donde la NFL ha ganado gran terreno. Actualmente cuenta con 11.3 millones de aficionados, ubicándose como el cuarto mercado europeo detrás de Alemania (20.9 millones), Reino Unido (17.3) y Francia (14.2), según cifras reveladas por la agencia EFE.

En América Latina, México encabeza la lista con 39.9 millones de seguidores, seguido de Brasil (26.1) y Canadá (15.6). México, además, es el país fuera de Estados Unidos que más partidos de temporada regular ha albergado —cinco en total—, aunque el estadio Azteca se encuentra actualmente en remodelación de cara al Mundial 2026.

El impacto económico de estos encuentros internacionales es significativo. Londres, que ha sido sede de 40 juegos desde 2007, ha generado más de 2.669 millones de dólares. Brasil también ha entrado en escena con partidos en la Arena Corinthians de São Paulo y un acuerdo para llevar tres duelos más al legendario Maracaná de Río de Janeiro a partir de 2026.

Con este nuevo impulso en España, la NFL refuerza su presencia global y da un paso más en su objetivo de consolidarse como un fenómeno deportivo verdaderamente mundial.

