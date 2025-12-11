Dak Prescott: “No hay presión” aunque Cowboys deben cerrar perfectos para entrar a playoffs

El mariscal de campo de los Dallas Cowboys, Dak Prescott, afirmó que no siente una presión negativa ante la necesidad del equipo de ganar los cuatro partidos restantes para mantener viva la posibilidad de avanzar a los playoffs de la NFL.

Prescott reconoció que entiende perfectamente el peso de la situación, pero aseguró que lo asume con responsabilidad y motivación.

Cowboys QB Dak Prescott when asked about trying to win every game but also rooting against the Philadelphia Eagles: “I just got to go win every game. That’s all I can control. I’m gonna root against them regardless, whether we were in this position or not.” pic.twitter.com/t8gGnXCJSb — Jon Machota (@jonmachota) December 11, 2025

“No es pesado. Incluso si lo siento y obviamente pienso mucho en ello, lo digo porque lo quiero. Es la situación en la que nos pusimos y es la única manera de salir de ella”, declaró el quarterback este jueves.

Dallas, obligado a cerrar perfecto la temporada

Los Cowboys (6-6-1) llegan a esta instancia después de una derrota ante los Detroit Lions, aunque aún mantienen opciones matemáticas gracias a la mala racha del líder de la NFC Este, los Philadelphia Eagles, quienes suman tres derrotas consecutivas.

La ecuación para Dallas es clara:

Si ganan los cuatro partidos, necesitan que los Eagles dividan sus últimos cuatro compromisos.



, necesitan que los Eagles dividan sus últimos cuatro compromisos. Si pierden un juego, Philadelphia tendría que caer al menos tres veces para que Dallas siga con vida.



juego, Philadelphia tendría que caer para que Dallas siga con vida. El calendario de los Eagles luce ligeramente más accesible.



Prescott admitió que sigue de cerca los marcadores de la competencia:

“A veces me siento genial al respecto y otras pienso: ‘ojalá esos tipos pierdan’. Pero lo abrazo porque es la única salida.”

Dallas había reactivado la conversación sobre playoffs tras una racha de tres victorias consecutivas, impulsada en gran parte por la llegada del tackle defensivo Quinnen Williams, adquirido durante la semana de descanso. No obstante, la derrota 44-30 frente a Detroit volvió a complicar el panorama.

El próximo reto será el Sunday Night Football ante los Minnesota Vikings (5-8), un duelo clave para seguir con vida.

Cowboys y Vikings llegan necesitados de un cierre perfecto o casi perfecto. Para Prescott, la presión no es un obstáculo, sino un incentivo. Dallas deberá demostrar si su quarterback tiene razón cuando dice que el peso de la obligación no lo abruma.

