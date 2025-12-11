Arrestan al atacante de Kris Boyd: Así lo capturaron tras un intento de fuga

Esta semana detuvieron al sujeto que intentó asesinar al jugador de los New York Jets Kris Boyd, Frederick Green.

Green fue detenido, luego de una intensa búsqueda que lo llevó a huir de Nueva York y esconderse en un complejo de apartamentos en el área de Buffalo.

El atacante, de 20 años y residente del Bronx, fue arrestado el lunes y presentado ante un tribunal de Nueva York.

Green fue imputado por intento de asesinato y otros cargos relacionados con el tiroteo ocurrido el 16 de noviembre en Midtown Manhattan. El acusado no presentó una declaración de culpabilidad y fue detenido sin derecho a fianza.

¿Cómo dispararon a Kris Boyd?

El tiroteo ocurrió alrededor de las 2 a.m. frente a un restaurante en Manhattan, donde Boyd se encontraba junto a los jugadores de los Jets Irvin Charles y Jamien Sherwood.

De acuerdo con los registros judiciales, un grupo de hombres se acercó a los jugadores burlándose de su vestimenta, lo que desató una confrontación física.

En medio de la disputa, las cámaras de seguridad captaron al sospechoso cubriendo su rostro con una máscara, sacando un arma de su mochila y disparando dos veces en dirección a Boyd.

El jugador recibió un impacto en el abdomen y fue trasladado al hospital en estado crítico. Aunque su recuperación ha avanzado, los fiscales señalaron que aún enfrenta complicaciones médicas y podría requerir nuevas cirugías.

Un fragmento de bala llegó incluso a alojarse en una arteria pulmonar.

Green huyó e intentó eliminar cualquier rastro

Tras el ataque, Green abandonó la escena en un BMW blanco, según los fiscales.

Las autoridades detallaron que, al día siguiente, el sospechoso huyó de la ciudad e intentó borrar cualquier rastro:

El sujeto se cortó el cabello, desechó su teléfono, y eliminó sus redes sociales. Estas medidas buscaban evitar su rastreo por parte de la policía y de los U.S. Marshals.

La detención se produjo el lunes, cuando el U.S. Marshals Service localizó a Green en un complejo de apartamentos cercano a la Universidad de Buffalo.

Mientras la policía rodeaba la zona, el acusado intentó saltar por una ventana para escapar, pero finalmente se rindió y fue arrestado sin incidentes mayores.

