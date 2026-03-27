Barret Robbins, exjugador de Raiders, muere a los 52 años

La organización de los Raiders confirmó el fallecimiento de Barret Robbins a los 52 años, una noticia que sorprendió a excompañeros y seguidores del equipo. Hasta el momento, no se han revelado las causas de su muerte.

El anuncio tomó fuerza luego de que Tim Brown, exreceptor miembro del Salón de la Fama, compartiera un mensaje en redes sociales tras recibir la información directamente de la familia del exjugador. En su publicación, expresó: “¡Buenas noches! Con gran pesar les informo que acabo de recibir una llamada de Marissa Robbins informándome que el centro All-Pro de los Raiders, Barret Robbins, falleció durante la noche. Afortunadamente, falleció pacíficamente mientras dormía”.

Brown también pidió apoyo para los seres cercanos al exjugador. “Por favor, oren por sus hijas, su familia y muchos compañeros de equipo que se verán afectados por esto. Es lamentable que su vida nunca volvió a ser la misma después de que no se le permitió jugar en el Super Bowl. Descansa en paz, BR, ¡te lo mereces!”, agregó.

Durante su carrera profesional, Robbins formó parte de los Raiders entre 1995 y 2003, luego de ser seleccionado en la segunda ronda del draft de la NFL de 1995. A lo largo de nueve temporadas disputó 121 partidos, en 105 de ellos como titular.

Trayectoria deportiva y momentos clave

El excentro, que jugó fútbol americano universitario en TCU, alcanzó uno de los puntos más altos de su carrera en 2002, cuando fue elegido para su primer Pro Bowl. Esa temporada fue clave para el equipo, ya que Robbins participó como titular en los 16 encuentros y lideró la línea ofensiva que llevó a los Raiders hasta el Super Bowl XXXVII.

Sin embargo, su nombre también quedó marcado por lo ocurrido antes de ese partido decisivo en 2003. Robbins estuvo desaparecido durante casi 24 horas en la previa del Super Bowl. Según su entonces entrenador, Bill Callahan, el jugador regresó en un estado incoherente y no pudo disputar el encuentro. Posteriormente, el propio Robbins explicó que no había tomado su medicación para tratar la depresión y el trastorno bipolar.

Ese mismo año jugó nueve partidos en lo que terminó siendo su última temporada con el equipo. En 2004 fue dejado en libertad tras un caso relacionado con el uso de sustancias para mejorar el rendimiento.

Tras su retiro de la NFL, Robbins enfrentó diversos problemas legales. En 2005, fue herido de bala en tres ocasiones por la policía durante la investigación de un presunto robo en Miami Beach, Florida, y posteriormente se declaró culpable de cinco cargos. Años después, en 2011, recibió una sentencia de cinco años de prisión por violar los términos de su libertad condicional en un caso vinculado a drogas, y fue liberado en 2012.

En 2016, volvió a ser acusado, esta vez por agredir a una mujer y a su hija a las afueras de un hotel en Florida.

La noticia de su fallecimiento también generó reacciones entre antiguos compañeros. El exmariscal de campo Rich Gannon escribió en redes sociales: “Triste al enterarme del fallecimiento de mi centro y excompañero, Barret Robbins. ¡Descansa en paz, hermano!”.

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