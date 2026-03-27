Tiger Woods detenido tras accidente automovilístico en Florida

El legendario golfista Tiger Woods se vio involucrado en un accidente automovilístico en Jupiter Island, Florida, según reportaron distintos medios de comunicación, entre ellos ABC News.

AP y CBS 12 señalaron que el deportista no sufrió heridas de gravedad tras el accidente que sucedió pasadas las 2:00 p. m. Efectivos de la Oficina del Sheriff del Condado de Martin se presentaron en el lugar para atender la situación.

Woods fue detenido por sospechas de conducir bajo influencia.

🚨#BREAKING — TIGER WOODS INVOLVED IN ROLL OVER CRASH ON JUPITER ISLAND.



Pray for Tiger Woods and his family. @ABC reporting. pic.twitter.com/QKNwNBqfBj — NUCLR GOLF (@NUCLRGOLF) March 27, 2026

El reporte oficial describe que el vehículo en el que viajaba el golfista sufrió un vuelco. A pesar de la magnitud del accidente, los servicios de rescate indicaron que no se reportaron lesiones graves.

El incidente activó una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon el hecho, mientras que representantes del entorno del jugador no ofrecieron detalles inmediatos tras lo ocurrido.

Antecedentes y recuperación reciente del golfista

No es la primera vez que Woods enfrenta una situación de este tipo. A lo largo de los años, su historial incluye otros episodios similares, siendo el más recordado el ocurrido en febrero de 2021 en Los Ángeles, cuando su vehículo se salió de la vía a alta velocidad, provocándole múltiples lesiones en las piernas y tobillos. En ese momento, el propio deportista reveló que los médicos incluso consideraron la posibilidad de amputación.

Antes de ese accidente, en 2017, el golfista también fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos de sustancias, luego de que la policía lo encontrara dormido al volante en Florida. Más tarde, explicó que había consumido una combinación inadecuada de medicamentos.

En el plano deportivo, Woods venía atravesando un proceso de recuperación tras una serie de problemas físicos. En marzo de 2025 sufrió la rotura del tendón de Aquiles, lo que lo mantuvo alejado de la competencia durante toda la temporada. Meses después, en septiembre, se sometió a una nueva cirugía de espalda, la séptima de su carrera.

Su último torneo oficial se remonta al Abierto Británico de 2024, y desde entonces ha trabajado para retomar su nivel competitivo. Incluso participó recientemente en su liga de golf bajo techo, en un intento por mantenerse activo mientras evaluaba su posible regreso a torneos de alto nivel.

Tras el accidente más reciente, el propio Woods explicó en una entrevista que inició un proceso de rehabilitación que incluyó permanecer durante tres meses en una cama especializada en su domicilio.

El calendario inmediato del golfista seguía en evaluación, sin una confirmación clara sobre su presencia en el Masters programado para abril.



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