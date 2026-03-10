“Por dentro siento que me muero”: Golfista Gary Woodland revela que padece enfermedad mental

El golfista estadounidense Gary Woodland, campeón del U.S. Open 2019, sorprendió al mundo del golf al revelar que sufre trastorno de estrés postraumático (TEPT) tras la operación por un tumor cerebral a la que se sometió en septiembre de 2023.

Aunque el jugador de 41 años logró regresar a la competencia en el PGA Tour, reconoció que su recuperación emocional sigue siendo un proceso complejo y que, pese al apoyo que recibe en el circuito, vive una lucha interna diaria.

En una entrevista con Golf Channel, el golfista habló con total sinceridad sobre el impacto psicológico que le dejó la intervención quirúrgica.

“Ya no puedo malgastar energías ocultándolo, y tengo la suerte de contar con mucho apoyo aquí en el (PGA) Tour. Cada semana salgo y todos están muy emocionados y felices de que haya vuelto. Lo escucho todas las semanas: es tan agradable haber superado esto, es tan agradable verte al cien por cien… y agradezco ese cariño y apoyo. Pero por dentro, siento que me muero, que estoy viviendo una mentira“, confesó Woodland.

Gary Woodland sits down with Rex Hoggard to discuss his struggle with PTSD following brain surgery in September of 2023. pic.twitter.com/zf7A3EFulk — Golf Channel (@GolfChannel) March 10, 2026

La cirugía por tumor cerebral que cambió la vida de Gary Woodland

El calvario de Gary Woodland comenzó en 2023, cuando los médicos detectaron un tumor en el cerebro, lo que obligó al golfista a someterse a una delicada craneotomía el 18 de septiembre para retirar el tejido afectado.

La operación fue exitosa y permitió que el ex número 12 del ranking mundial de golf iniciara su proceso de recuperación. Sin embargo, las secuelas físicas y mentales de la intervención marcaron profundamente su vida.

El regreso al PGA Tour y las secuelas psicológicas

En enero de 2024, Gary Woodland regresó a competir en el PGA Tour, describiendo su situación con una metáfora que reflejaba el impacto de la cirugía.

El propio jugador explicó que sentía tener “una cabeza robótica”, debido a las placas y tornillos colocados durante la operación, además de las treinta grapas que cerraron la incisión.

Aunque su vuelta al circuito parecía marcar el final de un largo proceso médico, la realidad fue distinta. Hace aproximadamente un año, los especialistas le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático (TEPT) como consecuencia del trauma vivido tras la lesión cerebral y la cirugía.

El episodio que encendió las alarmas durante un torneo

Woodland relató un momento particularmente difícil ocurrido durante el torneo Procore del PGA Tour en Napa, California, en septiembre pasado, cuando sufrió un episodio de ansiedad y desorientación en pleno campo de golf.

“Estaba hipervigilante. Un anotador me sobresaltó, se me acercó por detrás. Tiré de mi cadi y le dije: ‘No puedes dejar que nadie se ponga detrás de mí’. De repente, no podía recordar lo que estaba haciendo. Mi vista comenzó a nublarse. Era mi turno de golpear y no pude“, recordó.

A pesar de terminar la ronda, el impacto emocional continuó durante el resto del día.

“Me pasé el resto del día llorando en todos los baños. Cuando terminé, me subí al coche y salí de allí. Hay días difíciles: llorar en la oficina de puntuación, correr al coche solo para esconderlo. Ya no quiero vivir así”, relató.

El apoyo del PGA Tour y su lucha por seguir compitiendo

Ante la situación del golfista, el PGA Tour implementó protocolos de seguridad especiales durante los torneos para ayudar a que Gary Woodland se sienta más cómodo y seguro en la competencia.

El jugador espera que compartir su historia también ayude a otras personas que atraviesan situaciones similares.

“Espero que alguien que esté luchando me vea aquí luchando, luchando e intentando vivir mis sueños (…) No puedes lograr esto solo, por muy fuerte que creas ser”, expresó.

Gary Woodland no piensa renunciar a su carrera

Aunque algunos médicos le recomendaron reducir los entornos de estrés, el campeón del U.S. Open 2019 dejó claro que no tiene planes de retirarse del golf profesional.

“En un mundo ideal, probablemente no jugaría. Este es mi sueño. Tengo mucha fuerza de voluntad y no voy a dejar que esto gane (…) Quiero vivir mis sueños y tener éxito aquí. Pero también quiero ayudar a la gente. Ahora me doy cuenta de que primero tengo que ayudarme a mí mismo, y espero que este sea el primer paso para lograrlo”, indicó.

Actualmente, Gary Woodland, quien suma cuatro títulos en el PGA Tour, continúa compitiendo mientras trabaja en su recuperación mental, buscando recuperar el equilibrio entre su salud y su carrera deportiva.

