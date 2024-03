Mexicano Abraham Ancer se impuso en el LIV Golf de Hong Kong y se llevó $4,000,000 de dólares

Después de una emocionante ronda de desempate el mexicano Abraham Ancer se proclamó este domingo como campeón en Hong Kong, una cita que forma parte del circuito LIV Golf y que le entregó al azteca una bolsa correspondiente a nada más y nada menos que $4,000,000 de dólares.

Abraham Ancer, de 33 años, se complicó en la última jornada del torneo a la que llegó con una cómoda ventaja de cinco golpes con respecto a sus más cercanos perseguidores. El domingo lo terminó con 72 golpes, 2 sobre el par, con tres bogey y un birdie, de acuerdo con la agencia de noticias EFE.

Este bajón en el ritmo del mexicano fue aprovechado por el inglés Paul Casey con 66 golpes (-4) y el australiano Cameron Smith con 67 (-3) para forzar un empate y en la ronda decisiva se terminó imponiendo Ancer, quien es el primer mexicano en conquistar un torneo de circuito LIV, organizado por Arabia Saudita y que es paralelo al PGA Tour y al DP World Tour europeo.

El golfista mexicano Abraham Ancer durante un momento de su participación este domingo en el noveno hoyo del torneo de Hong Kong correspondiente al circuito LIV Golf. Crédito: Chris Trotman | AP

“Me compliqué yo solo. Mis golpes no estuvieron bien, pero mentalmente me sentía fuerte, como con la convicción de que no iba a rendirme”, comentó el golfista mexicano que completó el desempate con una actuación de uno bajo par mientras que los otros dos lo terminaron con dos impactos más.

“Esa ronda pudo haber todo un desastre muy rápidamente, pero pude dar buenos golpes desde el bunker y otros buenos putts que necesitaba para mantenerme en competencia y acabé con el golpe preciso en el momento preciso en el desempate”, agregó Abraham Ancer.

El golfista mexicano se quedó con la victoria en Hong Kong que fue la segunda de tres torneos que disputará el circuito LIV Golf como parte de su gira asiática. El próximo será los primeros días de mayo en Singapur, pero antes de eso volverán a jugar en Miami entre el 5 y 7 de abril.

El mexicano Abraham Ancer se mostró satisfecho por haber reaccionado a tiempo para quedarse con la victoria en el torneo de Hong Kong. Crédito: Chris Trotman | AP

Por su parte, el también mexicano Carlos Ortiz terminó en el quinto puesto del torneo luego de completar una tarjeta de 66 golpes (-4) gracias a cinco birdies y un bogey y con un acumulado de 198 (-12), apenas por detrás del chileno Joaquín Niemann quien terminó con siete bajo par y un total de 198 golpes (-12).

Otro latinoamericano en destacar en Hong Kong fue el colombiano Sebastián Muñoz quien terminó en la posición número 21 con un total de 203 golpes (-7).

