Tiger Woods quiere regresar al golf profesional en el Masters de Augusta, pero dependerá de su recuperación

El histórico Tiger Woods ha encendido la expectativa mundial al revelar su intención de competir en el Masters de Augusta 2026, uno de los torneos más emblemáticos del golf. Sin embargo, su presencia aún no está confirmada, ya que continúa trabajando en su recuperación física tras una compleja operación de espalda.

Tiger Woods y su objetivo: volver al Masters de Augusta

El ganador de 15 torneos ‘major’, incluidos cinco títulos en el Masters de Augusta, dejó claro que su prioridad es regresar a este escenario que ha marcado su carrera.

“Me siento bien físicamente (…) Mi cuerpo no se recupera como cuando tenía 24 o 25 años. Eso no significa que no lo esté intentando. Llevo un tiempo intentándolo. He tenido un par de lesiones graves en los últimos años con las que he tenido que lidiar y me ha llevado tiempo. Pero sigo intentándolo. Quiero jugar. Me encanta el torneo. Me encanta estar allí desde que tenía 19 años. Ha significado mucho para mí y mi familia a lo largo de los años”, comentó.

A pesar de las limitaciones físicas, el deseo de competir en el Masters de Augusta 2026 sigue siendo una de sus principales motivaciones.

GREAT NEWS ….



TW @TigerWoods , as reported last night by @TOURMISS live from @TGL , will lead his @JupiterLinksGC side in tonight's season finale 👍



If all goes well we may see Tiger teeing-up @TheMasters & a first t'ment since 2024 @TheOpen 💪



📷 TGL



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Recuperación, lesiones y dudas físicas: el mayor reto de Tiger Woods

El estado físico de Tiger Woods es la gran incógnita de cara al torneo. El estadounidense ha enfrentado múltiples problemas en los últimos años, incluyendo la rotura del tendón de Aquiles y su séptima operación de espalda.

Estas complicaciones lo mantuvieron fuera de competencia durante largos periodos, siendo su última aparición en un torneo oficial el Abierto Británico en julio de 2024.

The last time we saw Tiger Woods in a pro golf tournament: The 2024 Open Championship pic.twitter.com/zrtxJihMgq — GOLF.com (@GOLF_com) March 24, 2026

Ahora, su enfoque está en recuperar ritmo y condición para poder competir al máximo nivel en el Masters de Augusta.

¿Cuándo decidirá si jugará el Masters de Augusta 2026?

El propio Tiger Woods dejó abierta la incógnita sobre su participación en el torneo, señalando que aún no hay una decisión definitiva.

“No lo sé, ya veremos. Estaré practicando, jugando en casa esta semana y seguiré intentando mejorar“.

El golfista evaluará su evolución física en los próximos días antes de confirmar si estará en el primer major del año.

Su regreso competitivo y sensaciones en el TGL

Tras casi dos años de inactividad, Tiger Woods volvió recientemente a competir en la liga virtual TGL en Florida, donde probó su estado actual.

“Los golpes fueron interesantes porque normalmente tienes más ritmo cuando juegas una ronda normal de golf, golpeando la bola. Aquí, a veces, siento como si me congelaran un poco”.

“Es un ritmo diferente. Es como cuando juegas la Ryder Cup o la Presidents Cup en foursomes (modalidad de juego por parejas). En algunos partidos, no embocas un ‘putt’ durante diez u once hoyos y, de repente, tienes que meter uno de un metro (…) Fue muy divertido formar parte de esto”, añadió.

The 🐐 is back!



Tiger Woods prepares to make his return to golf in tonight's @TGL Finals 🔥 pic.twitter.com/UXWQ1cLMIP — ESPN (@espn) March 24, 2026

Tiger Woods y Augusta: una historia que busca un nuevo capítulo

Además de su posible participación en el torneo, Tiger Woods confirmó que estará presente en la tradicional cena de campeones del Masters de Augusta, un evento exclusivo que reúne a los ganadores históricos.

El vínculo entre el golfista y Augusta es profundo, por lo que su eventual regreso no solo sería un acontecimiento deportivo, sino también un momento cargado de simbolismo para el golf mundial.

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