Jon Rahm rescata a jugadores de LIV Golf tras quedar varados en Dubái por el conflicto en Irán

El LIV Golf vivió horas de tensión en Medio Oriente. Varios jugadores del circuito financiado por Arabia Saudí quedaron varados en Dubái debido al conflicto bélico desatado en Irán, pero la rápida intervención de Jon Rahm cambió el panorama: el español alquiló un avión privado para trasladarlos a Hong Kong, sede de la tercera prueba de la temporada.

La iniciativa permitió que múltiples golfistas llegaran a tiempo para competir este jueves en el torneo asiático, evitando bajas sensibles en uno de los eventos clave del calendario 2026 del LIV Golf.

Jon Rahm lidera el operativo de emergencia del LIV Golf

Ante la cancelación de conexiones aéreas en los Emiratos Árabes Unidos por la escalada militar en la región, Rahm decidió fletar un vuelo privado que partió desde un aeródromo en Omán, país limítrofe, para garantizar el traslado de sus colegas.

El gesto del campeón español no solo aseguró la presencia de varias estrellas en el LIV Golf Hong Kong, sino que también reforzó su liderazgo dentro del circuito saudí.

¿Qué jugadores del LIV Golf viajaron a Hong Kong?

Entre los golfistas que lograron salir de Dubái gracias al vuelo gestionado por Rahm se encuentran:

Tom McKibbin

Caleb Surratt

Lee Westwood

Sam Horsfield

Thomas Detry

Adrian Meronk

Anirban Lahiri

Varios de ellos forman parte del equipo Legion XIII, liderado por el propio Rahm dentro del LIV Golf.

El polaco Meronk compartió un mensaje tranquilizador en sus redes sociales tras aterrizar en Asia:

“Llegué sano y salvo a Hong Kong. Gracias a todos los que me ayudaron a llegar y gracias por sus mensajes e inquietudes. Cuídense todos en los Emiratos Árabes Unidos y espero poder volver pronto a casa”.

Conflicto en Irán impacta al deporte internacional

La situación se produjo después de que Dubái fuera uno de los puntos del Golfo Pérsico afectados por bombardeos del Ejército iraní, en respuesta a la intervención militar iniciada días antes por Estados Unidos e Israel.

La crisis alteró el tráfico aéreo regional, afectando desplazamientos internacionales, incluidos los del LIV Golf, que ahora centra su atención en el torneo de Hong Kong, considerado una parada estratégica en la temporada.

LIV Golf Hong Kong, clave en la temporada 2026

La prueba asiática representa la tercera parada del calendario del LIV Golf 2026, un circuito que continúa expandiendo su presencia global con eventos en Asia y Medio Oriente.

Gracias a la gestión de Jon Rahm, el torneo mantendrá a varias de sus principales figuras, evitando un golpe deportivo y mediático para la liga respaldada por Arabia Saudí.

El episodio deja una imagen clara: en medio de la incertidumbre geopolítica, el liderazgo dentro y fuera del campo también marca la diferencia.

