MVP del Super Bowl, Kenneth Walker III, firmó con los Kansas City Chiefs, según reporte

El mercado de la NFL acaba de registrar uno de los movimientos más llamativos de la temporada baja. Kenneth Walker III, MVP del Super Bowl con los Seattle Seahawks, firmó un contrato por tres años con los Kansas City Chiefs, donde compartirá ofensiva con la estrella Patrick Mahomes.

El corredor de 25 años llega a uno de los equipos más poderosos de la liga con un acuerdo valorado en $45 millones de dólares, según informó ESPN, reforzando una ofensiva que podría convertirse en una de las más peligrosas de la temporada NFL.

Kenneth Walker III deja a los Seahawks tras ser MVP del Super Bowl

El movimiento se produce semanas después del Super Bowl, en el que los Seattle Seahawks vencieron 29-13 a los New England Patriots, partido en el que Kenneth Walker III tuvo una actuación histórica.

El corredor fue nombrado Jugador Más Valioso del Super Bowl tras registrar 161 yardas por tierra, una actuación que lo colocó en un lugar especial dentro de la historia del juego.

Con ese logro, Walker III se convirtió en el primer running back en ganar el MVP del Super Bowl desde Terrell Davis en 1998, cuando el legendario corredor lo consiguió con los Denver Broncos.

Tras finalizar su contrato con Seattle, el jugador se convirtió en agente libre, lo que abrió la puerta para que varios equipos buscaran ficharlo.

Finalmente, el propio Walker confirmó su llegada a Kansas City al publicar una imagen vistiendo la camiseta roja de los Chiefs, equipo con el que ahora buscará otro anillo.

El millonario contrato de Kenneth Walker III con Kansas City

El nuevo acuerdo del corredor con los Kansas City Chiefs está valuado en 45 millones de dólares por tres temporadas, una cifra que refleja el impacto que tuvo el jugador en la campaña pasada.

Durante la temporada NFL anterior, Kenneth Walker III registró 1,027 yardas por tierra, aunque solo consiguió cinco touchdowns terrestres.

En Seattle también tuvo que compartir acarreos con Zach Charbonnet, lo que limitó parcialmente su producción ofensiva a lo largo del año.

Ahora, en Kansas City, Walker tendrá la oportunidad de convertirse en una pieza clave dentro de un sistema ofensivo liderado por uno de los mejores quarterbacks de la liga.

El nuevo socio ofensivo de Patrick Mahomes

La llegada de Kenneth Walker III representa un refuerzo importante para los Kansas City Chiefs, franquicia que gira alrededor de su estrella Patrick Mahomes, uno de los rostros más importantes de la NFL.

Mahomes, triple campeón del Super Bowl, ha liderado algunas de las ofensivas más explosivas de la última década, por lo que la incorporación de un corredor del calibre de Walker podría aumentar todavía más el potencial del equipo.

Sin embargo, existe una incógnita importante de cara a la próxima campaña.

La lesión de Patrick Mahomes que preocupa a los Chiefs

El quarterback de Kansas City podría perderse parte de la próxima temporada después de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior el pasado mes de diciembre.

La recuperación de Patrick Mahomes será clave para determinar cómo se desarrollará la ofensiva de los Chiefs en el arranque de la campaña.

Mientras tanto, la llegada de Kenneth Walker III, reciente MVP del Super Bowl, representa una apuesta fuerte del equipo para mantener su protagonismo en la NFL y luchar nuevamente por el campeonato.

