Real Madrid presentará un dossier a la FIFA por los arbitrajes en La Liga

El Real Madrid, “indignado” con el arbitraje de Gil Manzano en Anoeta, en el triunfo en inferioridad numérica ante la Real Sociedad (1-2), prepara un dossier que presentará esta semana a la FIFA, de los arbitrajes que está recibiendo en LaLiga EA Sports.

En un partido en el de nuevo se anuló un tanto a Kylian Mbappé por fuera de juego y el Real Madrid se quedó con diez jugadores por una expulsión muy protestada de Dean Huijsen, que derribó a Mikel Oyarzabal con Eder Militao cerca de la acción, el club blanco anunció el paso que dará ante la FIFA.

🖥️💥 Cruce de cables del VAR en el Real Sociedad – Real Madrid.



👉🏻 Huijsen, sin ser último hombre, agarra y derriba a Oyarzabal.



❌ 𝗡𝗢 𝗘𝗦 𝗥𝗢𝗝𝗔 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗔.



▪️ Además, el delantero está escorado y la acción jamás puede considerarse una ocasión manifiesta de gol. pic.twitter.com/ZUDRjNZeYT — Archivo VAR (@ArchivoVAR) September 13, 2025

Durante las últimas dos temporada, el Madrid ha señalado vivir bajo constante malos arbitrajes en el balompié español que ha perjudicado el rendimiento del equipo.

El Real Madrid presentará ante el organismo rector del fútbol a nivel mundial un informe con todas las acciones arbitrales de las cuatro primeras jornadas de LaLiga con las que no está de acuerdo con las decisiones.

Además, añadirá ejemplos de la pasada temporada y elevará el dossier a FIFA “para que tome buena nota de lo que ocurre en el fútbol español con respecto al arbitraje”, anunció en la tele del club.

En las próximas horas el Real Madrid recurrirá, según informaron fuentes del club blanco, la tarjeta roja que recibió Huijsen en la primera parte en Anoeta, para que el jugador pueda disputar el partido de la quinta jornada ante el Espanyol el próximo sábado en el estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid va con paso perfecto en La Liga

A pesar de jugar con uno menos, el Madrid va perfecto con paso de cuatro victorias en cuatro partidos en el primer lugar.

El equipo de Xabi Alonso se prepara para su debut ante el Olympique Marseille este martes en el Santiago Bernabéu.

Su próximo partido de La Liga será contra el RCD Espanyol en casa por la quinta jornada de La Liga, la próxima semana.

