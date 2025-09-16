Thomas Müller, luego de un hat-trick en su cumpleaños, es el Jugador de la Jornada 33 en la MLS

En su 36to cumpleaños, Thomas Müller anotó un hat-trick y agregó una asistencia en la goleada de 7-0 de Vancouver Whitecaps FC sobre Philadelphia Union, por lo que este lunes fue elegido Jugador de la Jornada 33 de la MLS.

Con su triplete, el legendario futbolista alemán entró a los libros de historia de la MLS, ya que es el primero en marcar tres tantos el día de su cumpleaños.

En el partido contra Philadelphia Union, el alemán marcó el tercer y el cuarto gol para su equipo desde el manchón penal; su cuenta la cerró al minuto 88 con un cabezazo que batió al guardameta Rick y que selló el 7-0.

3 goals. 1 assist. 🌟



Front and center in Vancouver’s 7️⃣ goal show. pic.twitter.com/EbkPr1JVTT — Major League Soccer (@MLS) September 15, 2025

Müller está demostrando su talento en la liga estadounidense, al superar la barrera del promedio de un gol por partido, ya que en tres apariciones suma 4 anotaciones, además de una asistencia. Por si fuera poco, ha ayudado a su equipo a mantener el invicto desde su llegada, con dos triunfos y un empate.

Desde hace 7 años el artillero alemán no se despachaba con un hat-trick, ya que la última ocasión fue el 17 de abril del 2018, cuando en la semifinal de la DFB-Pokal le propinó un triplete con el Bayern de Múnich al Bayer Leverkusen.

En lo colectivo, los Whitecaps se convirtieron en el séptimo equipo en la historia de la MLS en ganar un partido por siete goles y el segundo este año, uniéndose a los New York Red Bulls. Los siete goles también fueron un récord del club para un partido de temporada regular.

El Jugador de la Jornada de la MLS se elige a través de la votación de los medios de comunicación en un proceso realizado por la Oficina de Comunicación de la MLS. Un panel de periodistas de North American Soccer Reporters (NASR por sus siglas en inglés) comprendió la totalidad de la votación. NASR está formada por miembros de medios impresos, televisivos, radiales y digitales.

Sigue leyendo:

· Messi se agranda y falla penal en la derrota del Inter Miami 3-0 con Charlotte

· ‘Tata’ Martino reveló la razón de su salida del Inter Miami: “Era un proyecto con mucho potencial”

· MLS rompe récord de gastos en transferencias; clubes invirtieron casi el doble que el año pasado