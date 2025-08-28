MLS rompe récord de gastos en transferencias; clubes invirtieron casi el doble que el año pasado

Los clubes de la MLS rompieron su récord de gastos en el mercado de fichajes este 2025, invirtiendo en total más del doble que la temporada pasada.

Para esta campaña 2025, en la MLS hubo un gasto de $336 millones de dólares, según datos publicados este jueves por la liga, contra los $188 millones invertidos en la campaña 2024.

Gasto en transferencias de la MLS en los últimos años. Crédito: MLS | Cortesía

El máximo circuito del fútbol estadounidense fue el octava con mayor gasto de todo el mundo este 2025 y sus números son más del doble comparados con los de la Liga MX y la Primera División de Argentina, dos de las más famosas del contiente americano; incluso que la Pro League belga de Europa, entre muchas otras.

EL LAFC es el club que lideró el gasto este año, siendo su mayor inversión la que realizó en el delantero de Cora del Sur Son Heung-Min, por quien pagaron $26.5 millones para hacerse de sus servicios.

En segundo lugar aparece el Atlanta United, cuyo fichaje estrella fue el del marfileño Emmanuel Latte Lath, quien costó $22 millones de dólares. El podio lo completó el FC Cincinnati, que pagó $16.3 millones de dólares para contar con los servicios del togolés Kevin Denkey.

Para esta campaña 2025 en la MLS se realizaron 169 fichajes internacionales a jugadores de 50 países diferentes y con una edad media de 25,2 años. Las ligas de primera división que más futbolistas aportaron al fútbol estadounidense son adquiridas la brasileña, con 11; la argentina, con 10; la inglesa, con 8, y la portuguesa, también con 8.

A los $336 millones gastados en compras de jugadores se le suman otros $40 millones gastados en los intercambios de efectivo por jugador recientemente implementados.

Algunos de los jugadores notables que fueron transferidos aplicando esta regla incluyen a Evander (FC Cincinnati), Djordje Mihailovic (Toronto FC), Jack McGlynn (Houston Dynamo FC), Dániel Gazdag (Columbus Crew), Luciano Acosta (FC Dallas) y Dejan Joveljić (Sporting Kansas City).

Finalmente, también hubo transferencias salientes notables de jugadores de exportación por los que clubes internacionales pagaron al menos $10 millones de dólares por cada uno de ellos. Esto ocasionó que nueve clubes de la MLS rompieran su propio récord de ventas por jugadores.

