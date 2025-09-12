‘Tata’ Martino reveló la razón de su salida del Inter Miami: “Era un proyecto con mucho potencial”

Gerardo “Tata” Martino rompió el silencio y explicó por primera vez los motivos que lo llevaron a dejar el banquillo del Inter Miami. En una entrevista concedida a The Athletic, el entrenador argentino aseguró que la decisión respondió a razones estrictamente personales y que Lionel Messi fue la primera persona a la que se lo comunicó.

“Llamé a Leo y le dije que tenía una necesidad personal de estar en Rosario, que la primera mitad del año iba a ser complicada para mí… Una vez que le expliqué que no era un problema de salud, sino que se trataba de un asunto personal muy difícil detrás de mi decisión, se sintió más tranquilo, con la discreción necesaria”, explicó Martino.

El técnico añadió que, tras hablar con Messi, informó a la directiva y después al resto de la plantilla. Negó cualquier tipo de conflicto con la cúpula del club y destacó que su salida no estuvo relacionada con los cambios en el área deportiva.

Un ciclo breve, títulos y estadísticas

La salida de Martino sorprendió porque ocurrió en pleno ascenso del equipo. Bajo su mando, Inter Miami disputó 67 partidos, con un balance de 35 victorias, 16 empates y 16 derrotas, logrando un rendimiento del 62%. En ese lapso conquistó la Leagues Cup 2023, fue subcampeón de la US Open Cup y se quedó con el Supporters’ Shield de 2024, un logro histórico para una franquicia que apenas acumula siete años de existencia.

“Fue duro, porque en mi opinión todavía era un proyecto con mucho potencial, con mucho margen de crecimiento… Fue un asunto personal lo que me llevó a renunciar y no completar el último año que me quedaba, que habría sido 2025. No había forma de que pudiera quedarme”, reconoció.

Martino también aclaró que ve preparado a su sucesor, Javier Mascherano, para llevar al equipo a la conquista de la MLS, título que aún se le resiste a la franquicia de David Beckham. Mientras tanto, el foco en Florida pasa por asegurar la renovación de Lionel Messi, quien fue el primero en enterarse de la partida de su exentrenador.

El “Tata” deja un legado de éxitos tempranos y un camino abierto para que el Inter Miami consolide su protagonismo en la liga. A pesar de su salida anticipada, los números y títulos avalan un ciclo corto pero trascendente en la historia del club. Hoy por hoy, el nombre del DT rosarino suena entre la lista de rumores para asumir la selección de Venezuela.



