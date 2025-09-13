Matías Almeyda y su Sevilla volvieron a resbalar en España

El entrenador del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, afirmó tras el 2-2 contra el Elche en el Ramón Sánchez-Pizjuán que les “ha faltado un poco” para ganar y que “los pequeños detalles marcan los partidos”, aunque recalcó que se queda “con la actitud y la entrega” de su equipo y con el apoyo de la afición, por lo que “éste es el camino”.

“Hay muchos puntos que me gustaron, otros que hay que seguir mejorando. Remarco la entrega de los jugadores y el apoyo de la gente. Mantuvimos la intensidad con los cambios, pero el partido quedó en empate”, indicó tras el encuentro el técnico bonaerense.

Sobre el cambio de sistema durante el choque, Almeyda explicó que sabía que el central francés Tanguy Nianzou “podía estar esos minutos, después de mucho tiempo sin jugar”, y les “estaba dando seguridad”, además de que su equipo, en general, hizo “un buen partido, sobre todo en el primer tiempo”, porque “se anuló a un rival que juega bien”.

El preparador sevillista admitió que “el primer gol” encajado “se podía haber evitado”, aunque “luego hay virtudes de los rivales”, pero insistió en que se queda “con las cosas buenas” hechas por su equipo.

Preguntado por el debut del veterano delantero chileno Alexis Sánchez, asistente en el 2-2, indicó que “los que entraron lo hicieron con ganas” y que está “viendo un grupo unido, que ve la realidad, que lucha, habla y quiere”.

“Nuestro segundo gol, si ayer ven el entrenamiento, era muy parecido al de hoy. Alexis y Peque, los dos estaban volando. Me hubiese gustado ponerlos cuando íbamos empatados, pero resultó igual. Yo hablo bastante con los futbolistas. Todos son importantes y tienen que estar preparados para 10 minutos, 30 o para todo el campeonato“, aseveró Almeyda, para quien “así se arman los equipos, y más en estas situaciones”.

