Luis Enrique, ganador del premio al Entrenador del Año

El español Luis Enrique fue distinguido este lunes con el Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador del año, en la gala del Balón de Oro 2025 organizada por France Football y la UEFA en el teatro Chatelet de París. A sus 55 años, el actual técnico del París Saint-Germain (PSG) recibe este reconocimiento por segunda ocasión en su carrera, diez años después de haberlo ganado como estratega del Barcelona.

El entrenador no acudió a la ceremonia. Su ausencia, sin embargo, no sorprendió, ya que desde hace tiempo había expresado su poca simpatía hacia los premios individuales. Además, su equipo disputaba el encuentro liguero ante el Olympique de Marsella, programado para este lunes tras ser pospuesto un día antes a causa de la lluvia.

Luis Enrique from @PSG_inside is the Men's Johan Cruyff Trophy winner!



Una temporada perfecta con el PSG

El galardón llega tras una campaña sobresaliente. Luis Enrique condujo al PSG al primer título de su historia en la UEFA Champions League, además de conquistar la Ligue 1, la Copa y la Supercopa de Francia, así como la Supercopa de Europa. Una cosecha que marcó la temporada más exitosa del conjunto parisino y consolidó la gestión del asturiano en el banquillo.

En su mensaje grabado, reproducido durante la gala, el técnico se mostró agradecido: “Gracias a mi familia, a todo el PSG, a los que forman parte del equipo, a los jugadores, que han completado un año importantísimo.”

También dedicó palabras al presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, a quien destacó por “siempre cuidar del equipo”. Y tuvo un reconocimiento especial para Luis Campos, director deportivo del PSG: “Conecté con él desde el primer momento.”

Luis Enrique sucede en el palmarés al italiano Carlo Ancelotti, premiado en 2024 por su labor al frente del Real Madrid y actualmente entrenador de la selección de Brasil.

Antes de cerrar su intervención, el técnico español dejó una reflexión dirigida a los futbolistas: “Es bonito recibir un galardón individual, para vosotros y para vuestra familia. Pero lo más importante es tener el reconocimiento de los hinchas de vuestro equipo y de los que aman este deporte.”

El Trofeo Johan Cruyff 2025 refuerza así la figura de Luis Enrique como uno de los entrenadores más exitosos de la última década, capaz de triunfar tanto a nivel de clubes como de selecciones.

*Con información de EFE



