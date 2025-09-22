Una noche de doble celebración en Los Ángeles: homenaje a Carlos Vela y triunfo de LAFC

Los Ángeles vivió una jornada especial en la MLS. Antes de que rodara el balón en el BMO Stadium, LAFC rindió un emotivo homenaje a Carlos Vela, máximo referente histórico del club y pieza clave en su consolidación como franquicia. Minutos después, el equipo angelino completó la fiesta con una victoria 4-1 sobre Real Salt Lake, resultado que aseguró su clasificación a los playoffs de la MLS Cup 2025.

El tributo estuvo a la altura del legado del delantero mexicano, retirado en mayo de este año. La barra ‘3252’ desplegó un gran tifo con su imagen, mientras la afición recibió camisetas con el número 10 y el apellido del jugador. Vela, visiblemente emocionado, fue ovacionado por todo el estadio.

Uno de los instantes más significativos fue su encuentro con Heung-Min Son, fichaje estelar de la temporada. Ambos compartieron un abrazo y un apretón de manos. El surcoreano ya había elogiado a Vela días antes: “Siendo honesto, no estoy a ese nivel. Jugué algunas veces contra él y es increíble. Es un jugador fantástico; todo lo que hizo por este equipo lo convierte en una auténtica leyenda, y a eso aspiro.”

Vela, leyenda del club; Bouanga, presente goleador

Durante sus seis temporadas en LAFC, Vela marcó 93 goles y acumuló registros históricos: MVP y Botín de Oro en 2019 con 34 tantos —cifra récord en la liga—, cuatro convocatorias al MLS All-Star Game, tres apariciones en el Once Ideal y títulos como la MLS Cup 2022 y los Supporters’ Shields de 2019 y 2022. Además, disputó dos finales de Concachampions y se convirtió en el único jugador en lograr al menos 75 goles y 50 asistencias en solo seis campañas.

Tras el homenaje, el presente de LAFC tomó protagonismo en el campo. Denis Bouanga firmó un triplete, su segundo en los últimos tres partidos, y Son aportó un gol y dos asistencias. Con 22 dianas en la temporada, el gabonés igualó a Lionel Messi como máximo goleador de la liga y se convirtió en el primer futbolista en alcanzar 20 goles en tres campañas consecutivas de la MLS.

El resultado dejó a LAFC con 50 puntos, ubicado en la cuarta posición de la Conferencia Oeste. Salt Lake, por su parte, sumó su quinta derrota en seis partidos.

La noche en el BMO Stadium selló un contraste perfecto entre pasado y presente: el reconocimiento a Carlos Vela como el gran símbolo de la institución y la confirmación de Bouanga como figura actual en el ataque angelino.



