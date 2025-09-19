Heung Min Son: el astro de LAFC que transforma la MLS

Heung Min Son ha tenido un gran impacto inmediato a su llegada a la MLS con el equipo de LAFC.

Desde la llegada del surcoreano, el LAFC ha aumentado seguidores en redes sociales y entre las camisetas más vendidas de la liga.

Jugadores como Son “se convierten en parte integral de nuestras familias y de nuestros fines de semana, de nuestros día a día, y amplía nuestra cultura. El impacto será similar al que tuvo Shohei Ohtani” cuando aterrizó en Los Ángeles Dodgers, explica Josh Lee, director de comunicaciones de la asociación de seguidores de LAFC Tiger Supporters Group.

El capitán de la selección de Corea del Sur dio en las primeras semanas de agosto un vuelco a las redes sociales del club.

El contenido relacionado con LAFC registró un espectacular aumento del 594 % en visualizaciones, alcanzando casi 34,000 millones, mientras que la cobertura mediática se incrementó en un 289%, según datos de The Korean Post.

Su camiseta, con el dorsal 7 a la espalda, fue por dos semanas consecutivas la más vendida en la MLS y “de cualquier deporte en el mundo en este momento”, según indicó en un comunicado compartido a medios el vicepresidente del LAFC, John Tarrington.

Según el portal Front Office Sports, el argentino Lionel Messi estableció el récord de la MLS en 2024 al vender 500,000 camisetas del Inter Miami en su primer mes, mientras que Son estaba en camino de vender casi 1,5 millones de camisetas en su primer mes con LAFC en la liga estadounidense.

Son, un fenómeno surcoreano en Los Ángeles

El fichaje de Son es un movimiento estratégico para la comunidad coreana en Los Ángeles, la más grande fuera de Corea del Sur con cerca de unos 320,000 habitantes.

“Habrá un número exponencial de aficionados, ya lo vimos en su primer partido en casa. Pero incluso en las carreteras se verán grupos de coreanos de todo el país conduciendo hasta el estadio más cercano para ver a Son”, asegura Lee.

El debut de Son en su nuevo hogar ante San Diego FC colgó el cartel de entradas agotadas en el estadio BMO de Los Ángeles. Los boletos llegaron a venderse por más de 200 dólares, el doble del precio promedio para un partido regular del club negro y dorado, según ABC 7.

