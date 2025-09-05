Heung-Min Son “ayudará” en el crecimiento de la MLS, dice Pochettino

Mauricio Pochettino, entrenador de la selección de Estados Unidos, no escatimó elogios para Heung-Min Son, actual jugador del LAFC, con quien coincidió en su etapa como técnico del Tottenham. De cara al amistoso del sábado entre Estados Unidos y Corea del Sur, el estratega argentino aseguró que la presencia del atacante asiático en la Major League Soccer será clave.

“Fue una oportunidad increíble vernos, nos apreciamos mucho, fue un jugador muy importante, uno de los más importantes durante mi etapa en el Tottenham”, señaló Pochettino. “Creo que es un jugador que aportará a la MLS y que contribuirá a la evolución del futbol”.

Son llegó al equipo angelino en agosto, después de concretarse una transferencia récord de $26 millones de dólares, cifra histórica para un jugador recién incorporado a la liga. En sus primeros cuatro partidos con el club ya registra un gol y una asistencia, mostrando que su adaptación avanza rápidamente.

Pochettino pasa página con Pulisic y reacciona a la salida de Levy

Más allá del reencuentro con su exdirigido, Pochettino aprovechó la conferencia de prensa para aclarar la situación con Christian Pulisic, luego de la polémica ausencia del capitán en la pasada Copa Oro.

“Para mí, ya es cosa del pasado, este tipo de cosas pasan… todos cometemos errores, a veces porque interpretamos la situación de otra manera”, explicó el entrenador. “Christian está contento de estar aquí, por supuesto que es un jugador importante para nosotros y… el ambiente es bueno”.

El técnico argentino también mostró sorpresa por la repentina salida de Daniel Levy como presidente del Tottenham, cargo que ocupó durante años. “Estoy un poco en shock porque era mi expresidente. No sé qué pasó. Claro, le envié un mensaje a él y a varias personas muy cercanas a él. Le deseo lo mejor… mi relación [con él] siempre fue muy buena, y sí, estaba en shock”.

Tras medirse a Corea del Sur en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, la selección estadounidense tendrá otro examen de preparación el 9 de septiembre frente a Japón en Ohio. Mientras tanto, Son y Pochettino revivirán viejos recuerdos de su etapa en Londres, cuando juntos llevaron al Tottenham a la final de la Champions League en 2019.



