Lionel Messi estaría cerca de una renovación con Inter Miami

Lionel Messi y el Inter Miami estarían cerca de una renovación de contrato multianual para seguir en la Major League Soccer, según informó ESPN.

Los reportes indican que ambas partes están cerca de llegar a un acuerdo por varias temporadas, a pesar de los rumores de interés de otros equipos con Messi en otras ligas.

El astro argentino finalizará su segundo año de contrato este julio tras comenzar en 2023 y convertirse en una de las piezas más importantes en la corta historia del club de Florida.

Desde la llegada de Lionel Messi, el Inter Miami ha conseguido una Leagues Cup, el equipo con más puntos en una fase regular de la MLS y disputó una final de la Concachampions.

En 2025, Messi ha jugado 36 partidos con el Inter Miami y ha registrado un total de 28 goles y 14 asistencias en todas las competiciones, incluyendo la Copa de Campeones de la Concacaf, el Mundial de Clubes, la MLS y la Leagues Cup. Actualmente es el máximo goleador del equipo.

Messi y el Inter Miami toma venganza ante Seattle

Leo Messi marcó un gol y dio una asistencia al español Jordi Alba este martes en la victoria por 3-1 del Inter Miami en casa sobre Seattle Sounders, lo que permitió al equipo de Javier Mascherano dejar atrás las últimas dos derrotas seguidas y retomar la carrera hacia el liderato en la MLS.

El Inter Miami encaraba la cita con los Sounders tras perder por 0-3 contra este mismo rival en la final de la Leagues Cup y con el mismo resultado frente al Charlotte, pero la reacción de los hombres de Mascherano fue contundente.

Pese a estar todavía muy alejado de la primera plaza del Philadelphia Union en el Este, el Inter Miami todavía cuenta con la oportunidad de hacerse con el liderato, al tener ocho puntos de desventaja, pero tres partidos menos.

