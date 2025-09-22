Ousmane Dembelé arrasa con el Balón de Oro en gran año con el PSG

Ousmane Dembelé obtuvo la edición número 69 del Balón de Oro en un acto celebrado en el teatro Chatelet de París.

Dembelé arrasa con el premio luego de un gran año con el París Saint Germain que terminó campeón de Ligue 1, Copa de Francia y la primera Champions League en la historia del club.

El delantero francés se convierte en el segundo jugador en ganar el galardón junto a Lionel Messi, quien lo hizo como futbolista del club parisino en la edición 2021.

Ousmane Dembelé es el sexto jugador francés en llevarse la distinción y el primero desde 2023 cuando lo ganó Karim Benzema.

Los franceses en ganar el Balón de Oro son: Raymond Kopa (Real Madrid), Michel Platini (Juventus), Jean Perre Papin (Olympique Marseille), Zinedine Zidane (Juventus) y Karim Benzema.

Papin y Dembelé son los únicos que lo han logrado jugando en su país natal. El último jugador en llevarse el Balón de Oro con el club de su país había sido Michael Owen en 2001.

Aitana Bonmatí repite con el Balón de Oro Femenino

Aitana Bonmatí se quedó con el Balón de Oro femenino por tercer año consecutivo con el Barcelona Femenil.

La jugadora española tuvo 15 goles y 16 asistencias en la temporada ganando un título de liga y llegando a la final en la Champions League Femenina y la final de la Eurocopa Femenina.

El club catalán femenino se ha llevado la distinción en cinco años consecutivos (2021 y 2022) y los tres consecutivos de Bonmatí (2023, 2024, 2025).

PSG arrasó con los premios del Balón de Oro

El italiano Gianluigi Donnarumma, portero del Manchester City y la campaña pasada en el PSG, fue galardonado este lunes con el Trofeo Yashin al mejor guardameta del año.

Por su parte, Luis Enrique ganó el Johan Cruyff como el mejor entrenador de la temporada por encima de Arne Slot, Hansi Flick y Antonio Conte.

Luis Enrique, de 55 años, recibe este reconocimiento por segunda vez en su carrera como entrenador tras haber sido declarado mejor técnico en 2015 como técnico del Barcelona.

El Paris Saint Germain también ganó como Mejor Club del Mundo tras su gran temporada. Nasser Al Khelaifi recibió la distinción a nombre del club.

“Quiero agradecer a todos mis jugadores, especialmente al capitán, Marquinhos, al entrenador, a todo el cuerpo técnico”, dijo el presidente del club parisino.

Sigue leyendo:

– Luis Enrique, ganador del premio al Entrenador del Año

– Lamine Yamal: “No sueño con un Balón de Oro, sueño con muchos balones de oro”

– Dembélé y Vitinha son los candidatos a ganar el Balón de Oro, según Rodri