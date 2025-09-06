Dembélé y Vitinha son los candidatos a ganar el Balón de Oro, según Rodri

Rodri Hernández, actual poseedor del Balón de Oro, señaló que aunque le gustaría que alguno de sus compañeros en la selección española, como Lamine Yamal o Pedri, pudiera quedarse con el galardón, el desempeño del París Saint-Germain durante la campaña pasada hace inevitable que sus jugadores estén en la primera línea de favoritos. Para él, Ousmane Dembélé y Vitinha son quienes llegan con más opciones reales de conquistar el premio.

“Elegir al Balón de Oro es difícil. Tengo preferencias por compañeros, pero hay que decir que el PSG ha sido el equipo de la temporada y sería difícil pensar no dárselo a un jugador de ese equipo”, declaró en conferencia de prensa desde Konya.

Preferencias personales y méritos deportivos

El centrocampista del Manchester City no ocultó su simpatía por sus compañeros más cercanos. “Me alegró muchísimo por Luis Enrique, por Fabián. Por simpatía me gustaría que se lo dieran a Lamine o Pedri, pero por méritos deportivos tal vez está entre Ousmane o Vitinha”, agregó, dejando claro que separa los deseos personales de lo que considera justo por rendimiento.

Rodri también reflexionó sobre lo que significó para él haber ganado el Balón de Oro en 2024, un reconocimiento que llegó en uno de los momentos más duros de su carrera tras sufrir una grave lesión de rodilla. “Lo he vivido con la naturalidad que intento vivir todo. El año lo marcó mucho más la lesión, pero el Balón de Oro es un reconocimiento individual que siempre está muy bien y fue una balón de oxígeno en ese momento que lo estaba pasando tan mal”, confesó.

Consciente de que ese premio ya forma parte del pasado, el mediocampista aseguró que su prioridad es recuperar el nivel previo a la lesión: “Con la humildad que suelo asumir las cosas en los momentos buenos y los malos quiero volver al nivel que tenía. Estoy contento con el reconocimiento y ahora ya de nada me sirve, quiero volver a disfrutar del fútbol”, sentenció.

En la última edición del galardón, Rodri superó en las votaciones a Vinicius Junior y Jude Bellingham, ambos jugadores del Real Madrid, consolidándose como el mejor mediocampista del planeta. Ahora, con Dembélé y Vitinha en el centro del debate, el español apunta a que el premio volverá a teñirse de los colores del PSG.



