Luis Enrique pasará por el quirófano tras fracturarse la clavícula en un accidente

El técnico español Luis Enrique Martínez sufrió este viernes una fractura de clavícula tras un accidente en bicicleta y tendrá que ser operado, según informó el París Saint-Germain en un comunicado oficial. El entrenador fue trasladado de inmediato a urgencias y se encuentra a la espera de la intervención quirúrgica.

“El Paris Saint-Germain expresa su total apoyo a Luis Enrique y le desea una pronta recuperación. El club proporcionará más información próximamente”, publicó la institución en sus redes sociales.

El Club expresa su total apoyo y le desea una pronta recuperación. Se compartirán más actualizaciones a… — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) September 5, 2025

Incertidumbre en el banquillo del PSG

El percance ocurrió en plena pausa internacional por la fecha FIFA, un período que el entrenador aprovechaba para dedicarse a una de sus grandes pasiones fuera del fútbol: el ciclismo. Desde su retiro como jugador en 2004, Luis Enrique ha participado en competencias de bicicleta de montaña y se ha mostrado como un entusiasta de esta disciplina.

Lo que aún no se ha definido es quién dirigirá al equipo en los próximos compromisos. El PSG enfrentará el domingo 14 de septiembre al Lens en la Ligue 1 y, tres días más tarde, debutará en la Champions League frente al Atalanta. La falta de claridad sobre la duración de la recuperación del entrenador genera incertidumbre de cara a estos duelos clave.

La última vez que se lo vio en el banquillo fue en la goleada 6-3 contra el Toulouse, donde Joao Neves brilló con un triplete. Al término de ese encuentro, el técnico declaró: “El ambiente en el estadio fue increíble. Los primeros 60 minutos estuvieron bien controlados. El final del partido fue como un partido de pretemporada. El rival tiene calidad. Pero el resultado es merecido”.

Además de su buen arranque en la liga local, el PSG llega con un presente alentador: ganó la Supercopa de Europa al Tottenham y viene de ser finalista en el Mundial de Clubes. Sin embargo, la lesión de su estratega añade una dosis de preocupación justo cuando la temporada entra en su fase más exigente.

El club parisino, que confía en su pronta recuperación, no ha revelado aún detalles sobre el tiempo estimado de baja del entrenador. Mientras tanto, la atención está puesta en la operación y en cómo reorganizará el equipo sus tareas técnicas en los próximos días.



