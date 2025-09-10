Lamine Yamal: “No sueño con un Balón de Oro, sueño con muchos balones de oro”

Lamine Yamal, la joya del FC Barcelona y de la selección española, habló con total sinceridad sobre sus ambiciones en el fútbol mundial: convertirse en ganador del Balón de Oro, y no solo una vez, sino en múltiples ocasiones.

El joven delantero, de apenas 18 años, es uno de los grandes favoritos al galardón en 2025 junto al francés Ousmane Dembélé, después de una temporada brillante con el Barça y con España.

Yamal no se conforma con un solo Balón de Oro

En entrevista para el pódcast Resonancia de Corazón de José Ramón de la Morena, Yamal confesó que no sueña únicamente con entrar a la historia del Balón de Oro, sino con dominarla en el futuro.

“Se lo dije a mis amigos, no sueño con tener un Balón de Oro, sueño con tener muchos.

Creo que soy un jugador que tiene la capacidad para hacerlo, que si no lo hago es porque yo no he hecho las cosas bien o porque no lo he querido. Sueño con tener muchos y el día que llegue seré muy feliz, pero voy a querer seguir ganando más”, afirmó.

La gala del Balón de Oro 2025 se celebrará el próximo 22 de septiembre en el Théatre du Chatelet de París, y Lamine Yamal compartirá nominación con otros jugadores del Barça como Pedri, Lewandowski y Raphinha.

Rodri apunta a un pulso entre Lamine Yamal y Dembélé

El actual ganador del Balón de Oro, Rodri Hernández, también dio su opinión sobre quién debería sucederle. Aunque señaló que le gustaría ver a un compañero como Lamine Yamal o Pedri levantar el trofeo, reconoció que el dominio del PSG esta temporada podría inclinar la balanza.

“Por simpatía me gustaría que se lo dieran a Lamine o Pedri, pero por méritos deportivos tal vez está entre Ousmane Dembélé o Vitinha”, aseguró el mediocampista.

A su corta edad, Lamine Yamal ya es considerado uno de los talentos más prometedores del planeta y no oculta su ambición de alcanzar la cima del fútbol mundial.

Su confianza y rendimiento lo colocan en la élite de candidatos a suceder a grandes como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Luka Modric en la lista de ganadores del Balón de Oro.

